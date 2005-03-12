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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۱

فرستاده سازمان ملل متحد:

سوريه عقب نشيني كامل را در دو مرحله پذيرفت

تري رود لارسن فرستاده سازمان ملل متحد در امور لبنان اعلام كرد: بشار اسد رييس جمهور سوريه عقب نشيني كامل نيروهاي نظامي و واحدهاي اطلاعاتي خود از لبنان را در دو مرحله پذيرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، لارسن گرچه از چارچوب زماني براي آخرين مرحله تخليه، سخني به ميان نياورد، اما گفت:" من به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد از جزئيات زمانبندي خروج دو مرحله اي تمام نيروهاي سوريه اطلاع خواهم داد".

وي گفت: بشار اسد عقب نشيني كامل نيروهاي نظامي و اطلاعاتي خود از لبنان را در راستاي اجراي قطعنامه 1559 پذيرفته است.

در بيانيه لارسن آمده است: من در اوايل هفته آينده در هنگام سفر خود به نيويورك به آقاي عنان جزئيات بيشتري از زمانبندي براي عقب نشيني كامل ارائه خواهم داد.

 وي گفت:  اين عقب نشيني دو مرحله اي خواهد بود و مرحله اول آن جابجايي نيروها و استقرار آنها در دره بقاع در اواخر مارس خواهد بود و تعداد زيادي از اين نيروها از جمله پرسنل اطلاعاتي در اين مرحله از لبنان به سوريه منتقل خواهند شد و مرحله دوم كه مرحله تكميلي است، شامل تمامي پرسنل نظامي سوريه، دارايي ها و تشكيلات اطلاعاتي خواهد بود.

وي در ادامه افزود: "من به گفت وگوي خود با اسد پيرامون ساير نگراني ها ادامه خواهم داد".

کد مطلب 165186

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