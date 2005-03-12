گزارش اختصاصي "مهر" : شجريان نوروز را در نيويورك جشن مي گيرد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، محمدرضا شجريان، استاد آواز ايراني كه قريب يك ماه است در كشورهاي آمريكا و كانادا به اجراي كنسرت مي پردازد‏، در روزهاي اول نوروز نيز برنامه اش را در اين كشورها ادامه خواهد داد.

شجريان به همراه حسين عليزاده، آهنگساز و نوازنده تار ايراني، كيهان كلهر نوازنده كمانچه و آهنگساز، و پسرش همايون شجريان كه به تازگي سومين آلبوم خود را نيز با عنوان « شوق دوست» عرضه كرده است، به اجراي اين كنسرت ها پرداخته كه مورد توجه ايرانيان ساكن در آمريكا و همچنين رسانه هاي خارجي قرار گرفته است.

فردا شجريان در سالن "فردريك رز" نيويورك كنسرت مي دهد. چند روز پيش نيز شجريان و گروهش در همين سالن به اجراي موسيقي پرداخت .

همچنين در ادامه، اين گروه ، روز پنجشنبه در مركز "گيونت سيويك" آتلانتاي كانادا كنسرت مي دهد و بعد از يك روز استراحت، آنها روز شنبه در مركز "بركلي" بوستون حضور خواهند داشت و در آنجا برنامه اي را متشكل از رپرتوارهاي جديد و گذشته اجرا خواهند كرد.

در روز 28 اسفندماه، موزه هنر "كلوند" ميزبان اين گروه است و در روز 30 اسفند ماه نيز، اين گروه درمركز سمفوني شيكاگو به اجراي برنامه مي پردازد.