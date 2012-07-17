ساختمان دخانیات نهاوند به فضای سبز تبدیل می شود

نادر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت گسترش فضای سبز شهر نهاوند اظهار داشت: چهره نهاوند نیازمند تغییر است چراکه فضای کنونی نهاوند زیبنده و شایسته این شهر نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه تغییر مبلمان شهری نهاوند نیز باید محقق شود، گفت: نهاوند نسبت به شهرهای اطراف خود از نظر توسعه و مبلمان و خدمات شهری عقب تر است و مردم نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند و نسبت به این امر شکایت دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید با تلاش و برنامه ریزی فاصله ها را کاهش داد، افزود: فصل کاری در نهاوند تا آغاز فصل زمستان است و در این مدت کم، کارهای عقب افتاده زیادی وجود دارد که باید انجام شود.

اسماعیلی افزود: شهری زیبا با حداقل امکانات رفاهی و خدماتی خواسته به حق مردم نهاوند است.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه طرح ساماندهی تپه ابوذر باید سریع و به صورت ضربتی انجام شود، گفت: پس از انجام طرح، این مکان بعنوان مرکز مهم تفریحی و گردشگری نهاوند پذیرای مردم و گردشگران خواهد بود .

وی ساماندهی پارک کوثر و دیگر پارک های نهاوند را از اولویت های دیگر کاری خواند و گفت: شهر نهاوند با گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب فاقد مکان و پارک تفریحی با شهر بازی استاندارد است.

شهردار جدید نهاوند گفت: خدمت رسانی به مناطق محروم و افراد فقیر که در این مناطق زندگی و از کمترین امکانات و خدمات شهری استفاده می کنند در رأس کارهای اجرایی شهرداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر نهاوند با شدت و مطابق قانون برخورد می شود، گفت: مردم نهاوند در روزهای آینده شاهد تغییرات زیادی در شهر خواهند بود.