علیرضا خلیلی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولین مسابقه صنعت نفت آبادان با تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: خوشبختانه شرایط تیم ما خوب است و بازیکنان هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی آماده بازی هستند. ضمن اینکه هوای آبادان نزدیک به 50 درجه است و این حرارت هوا کمک زیادی به ما می‌کند.

وی با بیان اینکه پرسپولیس روز سختی در آبادان خواهد داشت، تاکید کرد: امیداوریم برد فصل گذشته مقابل پرسپولیس را تکرار کنیم. هم شرایط آب و هوایی به نفع ماست و هم اینکه از وجود تماشاگران مشتاق بهره‌مندیم که آماده شروع بازی هستند.

مدیر رسانه‌ای صنعت نفت درباره احتمال خرید بازیکن خارجی هم یادآور شد: فیلم بازی‌های مهاجم هلندی را به "کاستا" سرمربی تیم نشان دادیم اما او این بازیکن را تایید نکرد. کاستا تاکید دارد فعلا کار را با همین بازیکنان شروع کنیم. در صورتی که نیاز بود در ادامه کار یک مهاجم آسیایی جذب خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: صنعت نفت تیم یکدستی است. دروازه‌بان صربستانی و هافبک پرتغالی ما بدون شک پدیده‌های لیگ خواهند شد. ضمن اینکه سرمربی تیم سه، چهار بازیکن جوان را به تیم اضافه کرده است که آنها هم می‌توانند پدیده فصل بعد باشند و حتی به تیم ملی برسند.

تیم فوتبال صنعت نفت روز پنجشنبه این هفته در اولین مسابقه خود در دوازدهمین دوره لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان میزبان پرسپولیس است.