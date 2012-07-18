مجموعه داران البرز گرد هم آمدند

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مجموعه های تاریخی در حقیقت سرمایه های فرهنگی جامعه اسلامی و ایرانی ما هستند که باید شناسایی شوند.



وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از آثار تاریخی استان از جمله انواع سکه، تمبر، اسناد تاریخی و اشیای قدیمی در خانه ها و توسط افراد حقیقی نگهداری می شوند که باید شرایطی را ایجاد کرد که این آثار از خانه ها بیرون آورده و در قالب نمایشگاه هایی از این قبیل به مردم شناسانده شوند.





وی برگزاری این نمایشگاه را حاکی از توانمندی و ظرفیت بالای استان در بخش آثار تاریخی دانست و افزود: مجموعه داران استان باید با تشکیل انجمن گام های اساسی در جهت تقویت هرچه بیشتر این ظرفیت ها بردارند.





ابراهیمی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در حال حاضر تعامل و همکاری های مناسبی در جهت تقویت حوزه فرهنگ استان دارند که امید است با برگزاری جلسات مشترک نوع حمایت، میزان و شرح وظایف هر یک از این دستگا ه ها در این زمینه مشخص تر شود.

