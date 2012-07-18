مجموعه داران البرز گرد هم آمدند

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مجموعه های تاریخی در حقیقت سرمایه های فرهنگی جامعه اسلامی و ایرانی ما هستند که باید شناسایی شوند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از آثار تاریخی استان از جمله انواع سکه، تمبر، اسناد تاریخی و اشیای قدیمی در خانه ها و توسط افراد حقیقی نگهداری می شوند که باید شرایطی را ایجاد کرد که این آثار از خانه ها بیرون آورده و در قالب نمایشگاه هایی از این قبیل به مردم شناسانده شوند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از آثار تاریخی استان از جمله انواع سکه، تمبر، اسناد تاریخی و اشیای قدیمی در خانه ها و توسط افراد حقیقی نگهداری می شوند که باید شرایطی را ایجاد کرد که این آثار از خانه ها بیرون آورده و در قالب نمایشگاه هایی از این قبیل به مردم شناسانده شوند.
وی برگزاری این نمایشگاه را حاکی از توانمندی و ظرفیت بالای استان در بخش آثار تاریخی دانست و افزود: مجموعه داران استان باید با تشکیل انجمن گام های اساسی در جهت تقویت هرچه بیشتر این ظرفیت ها بردارند.
ابراهیمی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در حال حاضر تعامل و همکاری های مناسبی در جهت تقویت حوزه فرهنگ استان دارند که امید است با برگزاری جلسات مشترک نوع حمایت، میزان و شرح وظایف هر یک از این دستگا ه ها در این زمینه مشخص تر شود.
وی گفت: امید است با همکاری های متقابل این اداره با اداره کل میراث فرهنگی مکانی دائمی برای مجموعه داران استان در نظر گرفته شود تا مردم در تمامی ایام سال بتوانند از گنجینه های تاریخی استان بازدبد کنند.
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