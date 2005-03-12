تصميم پارلمان اتحاديه اروپا در مورد حزب الله، يك تصميم الزام آور نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، مصطفي حاج علي عضو دفتر سياسي حزب الله لبنان به شبكه تلويزيوني العالم گفت : در صورتي كه اتحاديه اروپا، حزب الله لبنان را در فهرست گروههاي تروريستي قرار دهد، همان اشتباهي را مرتكب خواهد شد كه آمريكايي ها و اسراييلي ها پيشتر مرتكب شده اند.

وي افزود: ما درك مي كنيم كه چرا اسراييلي ها و آمريكايي ها چنين اتهامات و افتراهايي را عليه حزب الله مي زنند ولي آنچه كه براي ما غيرقابل درك مي باشد اين است كه چرا اروپايي ها چنين مواضعي را اتخاذ مي كنند.

مصطفي الحاج علي تصريح كرد: حزب الله لبنان روابط خوبي با اروپاييها دارد زيرا مواضع سياسي آنان مستقل از منافع سياسي آمريكا و اسراييل در منطقه است .

ازسوي ديگر، وزير دفاع مستعفي لبنان از شيوه عقب نشيني نيروهاي سوري از اين كشور ابراز نارضايتي كرد.

عبدالرحيم مراد وزيردفاع مستعفي لبنان درمورد عقب نشيني نيروهاي سوريه از لبنان گفت : در جريان پنج مرحله گذشته 26 هزار سرباز سوري از لبنان عقب نشيني كردند و درمرحله ششم، 14 هزار سرباز باقي مانده به دره بقاع و يا به داخل خاك سوريه عقب نشيني خواهند كرد.

وي در ادامه تصريح كرد: بخش مهمي از اين مرحله انجام شده است و درطول 7 و يا 10 روز آينده همه نيروهاي سوري به سوي منطقه بقاع و داخل مرزهاي سوريه عقب نشيني خواهند كرد.