اکبر محمدی پس از اتفاقاتی که دوشنبه شب در جریان دیدار این تیم با سپاهان رخ داد، به خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نتیجه این بازی تدارکاتی برای‌مان اهمیت نداشت و تنها به فکر ارائه برنامه‌های تاکتیکی مقابل سپاهان بودیم اما متاسفانه میزبانی از یک تیم ملی ایران از سوی سپاهانی‌ها زمین تا آسمان با اقدامات ارزنده باشگاه ذوب‌آهن تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه مسئولان باشگاه سپاهان نباید به سادگی اجازه دهند تماشاگران و نفرات تیم‌شان در یک دیدار تدارکاتی به حریف خصوصا اینکه تیم ملی کشور باشد، بی‌‎احترامی کنند، افزود: متاسفانه بعد از اینکه چهار گل به ثمر رساندیم، داور مسابقه که اضافه وزن داشت و از مسئولان اصفهانی شنیدم او حتی لیدر باشگاه سپاهان است، با کارت‌های اشتباه و سوت‌هایی که به ضرر تیم ملی جوانان زد، جو بازی را به هم ریخت.

سرمربی تیم جوانان کشورمان اضافه کرد: تیم جوانان در دو تورنمنت بین‌المللی تنها دو کارت زرد دریافت کرد اما در این بازی داور به اکثر بازیکنان ما کارت زرد نشان داد و سردار آزمون را هم زمین اخراج کرد. من رفتم به داور گفتم چرا اینگونه قضاوت می‌کنید؟ اما واکنش بسیار زشت داور به صحبت‌هایم که بسیار محترمانه آن را بیان کردم باعث واکنش تماشاگران شد. آنها به زمین ریختند و به بنده، داوود فناویی، پزشک تیم و بازیکنان تیم ملی ایران توهین‌های بسیار بدی کردند.

وی با بیان اینکه اگر به موقع نفرات تیم را از صحنه دور نمی‌کرد، شاید سنگ پرانی‌ها باعث مصدومیت شدید و حوادث تلخ‌تری برای بازیکنان تیم جوانان ایران می‌شد، ادامه داد: این اتفاقات برایم واقعا عجیب بود چون ما در زمین از حریف پیش بودیم و کار خاصی هم نکردیم که مستوجب چنین واکنش‌های زشتی باشیم. ضمن اینکه اگر حمایت نویدکیا و یکی دو بازیکن تیم سپاهان نبود شاید الان زنده نبودیم. چون ما تیم برنده میدان بودیم، نباید امنیت جانی داشته باشیم؟!

محمدی خاطرنشان کرد: بازی‌های تدارکاتی برای آماده‌سازی جوانان جهت حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی برگزار می‌شود. سپاهانی‌ها به جای اینکه از آینده‌سازان فوتبال حمایت کنند، تیمی که می‌تواند در ماه‌های آینده برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کنند، چنین برخوردی در جریان بازی با ما انجام دادند و در نهایت هم به علت اینکه از آنها پیش بودیم، به سمت‌مان حمله کرده و ناسزاهایی گفتند که در طول دوران ورزشی‌ام نشنیده بودم. تماشاگران سپاهان حرف‌هایی به من و فنایی زدند که همه بچه‌های تیم ناراحت شدند.

وی با بیان اینکه ذوب آهنی‌ها امکانات فوق العاده‌ای را در اختیار تیم جوانان قرار دادند اما سپاهانی‌ها حتی با تغییرات چند باره زمان بازی ما را اذیت کردند، افزود: از عملکرد تیم در این بازی بسیار راضی هستم، زیرا در نیمه نخست تیم اصلی سپاهان که بزرگانی همچون خلعتبری در آن بازی می‌کردند، را شکست دادیم. بازیکنان آنچه از آنها خواسته بودیم را به خوبی در زمین پیاده کردند اما متاسفانه بحث میزبانی یک اتفاق تلخ را برای‌مان رقم زد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان با اشاره به اینکه این بازی از لحاظ فنی فوق العاده بود اما از لحاظ حاشیه‌ای تلخ‌ترین دیدار عمرش محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: من از نویدکیا، اشجاری و طالبی تشکر می‌کنم که در چنین شرایطی از نفرات تیم ایران حمایت کردند. حتی نویدکیا اتوبوس تیم را هم تا بخشی از مسیر همراهی کرد زیرا برخی از هواداران سپاهان بیرون ورزشگاه منتظر بودند تا دوباره درگیری‌ها را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه متاسف است در یک بازی تدارکاتی و از سوی تماشاگران بهترین تیم ایران به تیم ملی ایران اهانت شد، افزود: ما دیدار تدارکاتی برگزار می‌کنیم که آماده شویم اما اگر بخواهیم در این دیدارها امنیت نداشته باشیم و به خاطر برد تیم‌های داخلی با چنین مشکلاتی مواجه شویم، اتفاق تلخی خواهد بود.

محمدی با اشاره به اینکه مسئولان سپاهان در این دیدار تنها نظاره‌گر اتفاقات بودند و اگر حمایت چند بازیکن تیم سپاهان و نیروهای یگان ویژه نبودند بازیکنان تیم جوانان را به خاطر برد و یا برتری در یک دیدار تدارکاتی قتل عام می‌کردند، در پایان گفت: در این روزها که تیم جوانان برای موفقیت در آسیا به روحیه نیاز دارد متاسفانه تلخی‌های فوتبال را در دیداری که می‌توانست از همه جهت به سود تیم ایران باشد، مشاهده کردند. در این شرایط باید مسئولان سپاهان به خاطر رفتار تماشاگران خود از فوتبال ملی ایران عذرخواهی کنند. گرچه این عذرخواهی نمی‌تواند اتفاقات تلخی که رقم خورد را پوشش دهد.