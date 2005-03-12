استقبال تشكيلات خودگردان از مشاركت حماس در انتخابات پارلماني فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، تشكيلات خودگردان فلسطين امروز شنبه از تصميم جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) براي شركت در انتخابات پارلماني فلسطين كه در ماه ژوئن آينده برگزار مي شود، استقبال كرد.



"نبيل شعث" معاون نخست وزير و وزير اطلاع رساني دولت خودگردان فلسطين دراين باره گفت: " اعلام مشاركت حماس در انتخابات آتي پارلماني، بسيار مثبت است. حماس را به اين گونه اقدامات تشويق مي كنيم، چرا كه حماس فرصت مشاركت دموكراتيك را در اختيار خواهد داشت و وزن سياسي مشاركت كنندگان در اين انتخابات مشخص خواهد شد."



وي افزود: " با ورود كانديداهاي حماس به پارلمان (مجلس قانون گذاري) به طبع آنها وارد مجلس ملي و شوراي اجرايي (سازمان آزاديبخش) و براساس صلاحيتهاي خود، وارد تشكيلات خودگردان فلسطين نيز خواهند شد."



"محمد غزال" عضو دفتر حماس امروز در كنفرانس مطبوعاتي در نابلس از شركت اين جنبش در انتخابات آتي پارلمان فلسطين خبر داد.

وي توضيح داد: " اين تصميم در سطح عالي رهبري حماس در داخل و خارج از سرزمينهاي اشغالي فلسطين اتخاذ شده است."

گفتني است حماس انتخابات پارلماني سال 1996 ميلادي را براساس مخالفت با توافق اسلو در سال 1993 تحريم كرده بود.