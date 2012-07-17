به گزارش خبرگزاری مهر، تلفیق چرم وگلیم معصومه جهانی هنرمند بجنوردی اورا به دریافت مهر اصالت نزدیک کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی گفت: هنرمند رشته دست بافته‌های داری از تلفیق چرم وگلیم آثار زیبایی را پدیدآورده است.

علی عابدی افزود: معصومه جهانی با بهره گیری از موتیف ها ونگاره های سنتی موجود در گلیم‌های سفره کردی خراسان شمالی با تلفیق چرم به این دست بافته‌ها رنگ ولعاب تازه‌ای داده است.

وی اظهارداشت: مراحل ثبت اثر وهمچنین معرفی جهت دریافت مهر اصالت ملی وبین المللی تحت نظر کارشناسان معاونت صنایع دستی مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

مرحله استانی سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در خراسان شمالی برگزار می‌شود

مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 64 نفر از نوجوانان و جوانان ماهر استان برگزار می‌گردد.

برپایه این خبر، مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 تیرماه جاری در 5 حوزه شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و شیروان برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات 40 نفر از برادران و 24 نفر از خواهران در 18 رشته مهارتی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

پیش از این مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات با حضور 285 نفر در 29 رشته مهارتی برگزار شد که 64 نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت راه خواهند یافت.

اختصاص بیش از پانصد میلیون ریال اعتبار تملک دارایی به بهزیستی اسفراین

فرماندار اسفراین در دیدار مدیرکل و معاونین بهزیستی خراسان شمالی از اختصاص بیش از پانصد میلیون ریال اعتبار تملک دارایی به بهزیستی این شهرستان خبر داد.

محمد محمدزاده در این دیدار ضمن ارزشمند خواندن تلاش کارکنان بهزیستی افزود: یکی از دستگاه‌هایی که کار کردن در آن دشوار و اجر و پاداش اخروی در آن زیاد است سازمان بهزیستی است چرا که مددجویان این نهاد، بعد از امید به خداوند به مهر و محبت کارکنان این نهاد چشم دوخته‌اند.

وی افزود: در اعتبارات تملک دارایی سال جاری پانصد و یک میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز مجتمع حمایتی، تعمیر و تجهیز ساختمان اداری و تعمیر مرکز توانبخشی بهزیستی اسفراین اختصاص یافته است.