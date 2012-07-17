قرآن پژوهان در جشنواره نورالهدی/ برگزاری دوره آموزشیاری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد طالبی مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ساری، از شرکت قرآن پژوهان ساروی در جشنواره پایانی طرح قرآنی مصباح الهدی و نورالهدی ساری خبر داد.

وی افزود: با هدف ایجاد طراوت و نشاط در بین دانش آموزان و تجلیل از نونهالان، تعدادی از دانش آموزان مصباح الهدی ساری در جشنواره پایانی مصباح الهدی و نورالهدی در مشهد مقدس برگزار شد.



در این جشنواره که بصورت استانی با حضور شهرهای استان بمدت یک هفته در مشهد مقدس با برنامه های متنوع و شاد نظیر اجرای سرود ودکلمه سخنرانی و مداحی همراه بوده است.

برگزاری جلسه شورای هیئت های مذهبی کیاکلا

چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی با حضور مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی کیاکلا در این نمایندگی برگزار شد. حجت الاسلام قاسم روحانی فرد در این جلسه گفت: تبلیغ دینی در پیشبرد معارف و آموزه های آن در جامعه اهمیت ویژه ای دارد و توجه تمام افراد دخیل در این امر را می طلبد.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی کیاکلا به روز بودن معلومات مبلغان را زمینه ای برای تأثیرگذاری بیشتر در مخاطبان دانست و افزود: افرادی که کار تبلیغ را بر عهده دارند نیازمند مطالعه در زمینه های مرتبط با اصول و فروع دین هستند.

جشنواره دانش آموزان طرح مصباح الهدی بابل در مشهد برگزار شد

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل از برگزاری یک دوره اردوی پنج روزه ویژه قرآن آموزان خواهر طرح مصباح الهدی به شهر مقدس مشهد خبر داد.



رضا خلیلی بیان داشت : این اردو که در اردوگاه دانش آموزی مازندران برگزار شد، 45 قرآن آموز و مربی شرکت داشتند که به صورت استانی در جشنواره قرآنی و پایانی طرح مصباح الهدی به رقابت پرداختند.



مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل افزود: در این جشنواره، قرآن آموزان بابل با اجرای برنامه های متنوع حاملان قرآن کریم ، دل نوشته با امام زمان (عج) ، نمایش قرآنی و سرود قرآنی جلوه و شکوه خاصی به سالن جشنواره دادند.

دوره آموزشیاری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل از برگزاری دوره آموزشیاری روخوانی و روانخوانی ویژه قرآن آموزان نورالهدی پسر در این شهرستان خبر داد.



رضا خلیلی بیان داشت: دوره تخصصی آموزشیاری روخوانی و روانخوانی ویژه قرآن آموزان طرح نورالهدی در مؤسسه محبین الزهرا(س) برگزار می شود.



مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بابل افزود: طرح آموزشیاری روخوانی و روانخوانی، جهت افزایش توان و تخصص فارغ التحصیلان طرح قرآنی نورالهدی و آمادگی این دانش آموزان برای مربیگری سطوح مختلف به مدت دو ماه به صورت فشرده از هفته آینده برگزار می شود.

برگزاری گفتمان عفاف و حجاب در کیاسر

از سوی نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاسر، گفتمان عفاف و حجاب با حضور خواهران بسیجی در محل حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) کیاسر برگزار شد.



هدف از برگزاری این گفتمان، آشنایی نسل جوان با تبلیغات مسموم غرب و دشمنان مکتب اسلام برای کمرنگ کردن و از بین بردن حجاب است.