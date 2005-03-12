  1. هنر
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۲۶

به همت دفتر طنز حوزه ي هنري

همايش طنز ادبي چند كلمه حرف حساب برگزار مي شود

به همت دفتر طنز حوزه ي هنري و با همكاري موسسه ي گل آقا و شبكه ي دوم سيما ، همايش طنز ادبي " چند كلمه حرف حساب " نيمه ي اول سال 84 در حوزه هنري برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر، اين همايش در نخستين سالگرد درگذشت مرحوم كيومرث صابري فومني ( گل آقا ) به منظور شناسايي ويژگي هاي آثار قلمي آن مرحوم برگزار مي شود .

علاقه مندان براي شركت در اين همايش مي توانند مقالات خود را در زمينه هاي : (( ويژگي نثر و شيوه هاي نگرشي گل آقا ، نظيره سازي ، تاثير پذيري گل آقا از ادبيات فلكلور و گويش محلي ، تاثير پذيري گل آقا از ديگر طنز پردازان ، گل آقا و شخصيت آفريني ، گل آقا و درست نويسي ، تاثير گل آقا برطنز نويسان معاصر ، ويژگي هاي طنز گل آقايي ، گل آقا و استفاده از ادبيات كلاسيك و نظم در طنز گل آقا به نشاني : حوزه هنري تهران ، واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه ، دفتر طنز حوزه ي هنري ارسال كنند .

کد مطلب 165195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها