همايش طنز ادبي چند كلمه حرف حساب برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر، اين همايش در نخستين سالگرد درگذشت مرحوم كيومرث صابري فومني ( گل آقا ) به منظور شناسايي ويژگي هاي آثار قلمي آن مرحوم برگزار مي شود .
علاقه مندان براي شركت در اين همايش مي توانند مقالات خود را در زمينه هاي : (( ويژگي نثر و شيوه هاي نگرشي گل آقا ، نظيره سازي ، تاثير پذيري گل آقا از ادبيات فلكلور و گويش محلي ، تاثير پذيري گل آقا از ديگر طنز پردازان ، گل آقا و شخصيت آفريني ، گل آقا و درست نويسي ، تاثير گل آقا برطنز نويسان معاصر ، ويژگي هاي طنز گل آقايي ، گل آقا و استفاده از ادبيات كلاسيك و نظم در طنز گل آقا به نشاني : حوزه هنري تهران ، واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه ، دفتر طنز حوزه ي هنري ارسال كنند .
نظر شما