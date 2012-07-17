محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل حاضر نشدنش در تمرینات تیم تراکتورسازی و همچنین پرداخت نشدن پیش قراردادش از سوی این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از اینکه به تراکتورسازی بیایم پیشنهادات مالی خوبی از باشگاه‌های دیگر مانند سپاهان و مس کرمان داشتم اما چون تراکتورسازی اولویت اولم بود به این تیم پیوستم.

وی در ادامه افزود: قرار بود باشگاه تراکتورسازی 30 درصد اولیه مبلغ قرارداد ما را پس از بازگشت از اردوی ترکیه پرداخت کند. من نیز به پیش قراردادی که باشگاه قرار بود به بازیکنان پرداخت کند نیازی شدید داشتم و مسئولان باشگاه را در جریان این موضوع قرار داده و چند بار در خصوص آن تاکید کرده بودم.

این مدافع باتجربه در همین خصوص افزود: متاسفانه وقتی از اردوی ترکیه برگشتم متوجه شدم باشگاه به درخواست من ترتیب اثر نداده است که همین موضوع باعث ناراحتی و دلخوری‌ام شد. با این وجود طی سال‌هایی که فوتبال بازی می‌کنم آنقدر حرفه‌ای شده‌ام که این موضوع روی عملکردم در تیمی که با آن قرارداد دارم تاثیر نگذارد.

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی با اعلام اینکه از امروز در تمرین سرخپوشان شرکت می‌کند، تاکید کرد: من پس از بازگشت از اردوی ترکیه دچار سرماخوردگی شدید شدم، ضمن اینکه از ناحیه شست پا دچار مصدومیت جزئی شده و نمی‌خواستم مصدومیتم تشدید شود. البته کادر فنی تیم تراکتورسازی در جریان دلایل غیبت من در تمرین تیم بودند.

وی در خصوص نخستین دیدار تیمش در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر مقابل تیم سایپا گفت: سایپا تیم خوب و یکدستی است اما ما هم امسال یکی از مدعیان قهرمانی لیگ هستیم، بنابراین باید با شکست این تیم گام اول را محکم برداریم.

نصرتی خاطر نشان کرد: ما به خوبی بدنسازی کردیم و تمرینات آماده سازی مناسبی را انجام دادیم اما فقط دو دیدار تدارکاتی را انجام داده و زمان کافی برای انجام تمرینات تاکتیکی نداشتیم، بنابراین هماهنگی بین بازیکنان تیم کمی زمان بر خواهد بود اما مطمئن باشید حداکثر تا هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر به هماهنگی ایده‌آل و مدنظر خود می‌رسیم.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و سایپای البرز از هفته نخست دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 20:15 روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.