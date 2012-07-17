نمایشگاه استانی علوم قرآنی در کردستان برگزار می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی در کردستان گفت: در این دوره از نمایشگاه فعالیت ها در سه بخش فرهنگی، هنری، زنان و جوانان مبلغ و مروج علوم قرآنی طراحی شده است که در بخش جوانان برای نخستین بار در تاریخ برگزاری نمایشگاه با برگزاری کارگاه های علمی و آموزشی برنامه های برای این قشر ارائه می شود.

وی ضمن بیان این مطلب آشنایی جوانان با میراث غنی و با ارزش فرهنگ قرآنی را یکی از اهداف برنامه های امسال نمایشگاه علوم قرآنی در استان کردستان ذکر کرد و افزود: کارگاه های عملی و آموزشی بخش جوانان با عنوان باز شناسی هنرهای قرآنی تکنیک های هنری مرتبط با قرآن مانند کتابت قرآن را آموزش می دهند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در بیان عناوین کارگاه های این نمایشگاه افزود: آموزش خطوط خاصی مانند کوفی بنایی، آیه نگاری و کتیبه نویسی کهن، آموزش طراحی نقوش اسلامی، تذهیب برای جوانان و هنر گرافیک در خدمت آیات قرآن از عناوینی است که کارگاه های عملی را به خود اختصاص داده است.

میمنت آبادی در تبیین اهداف کلان بخش جوانان نمایشگاه گفت: جوانان آینده سازان کشور هستند که با انرژی بسیار زیادی، باید همواره مورد توجه جدی قرار گیرند، حضور جوانان در نمایشگاه تنها حضور نمادین نیست بلکه یک واقعیت کاملا عینی است.

وی گفت: ما به دنبال افزایش مشارکت اجتماعی در راستای تقویت باورهای جوانان هستیم و معتقدیم حضور فعالیت بخش جوانان یکی از موثرترین راه های دستیابی به این هدف است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان یادآور شد: یازدهمین نمایشگاه استانی علوم قرآنی از تاریخ 7 تا 13 مرداد ماه در سنندج برگزار می شود.