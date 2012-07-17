خوزستان قهرمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، خوزستانی‌ها سال گذشته نیز قهرمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان ایران شده بودند.

از دیگر اتفاقات مهم روز پایانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور در سنندج، شکسته شدن رکورد حرکت یکضرب دسته 94 کیلوگرم ایران توسط وزنه بردار کرمانشاهی بود.

میلاد رشیدی در حرکت یکضرب این وزن با مهار وزنه 157 کیلوگرم، یک کیلوگرم بیشتر از حدنصاب 6 سال پیش نواب نصیرشلال را بالای سر نگه داشت تا بعد از علی میری از آذربایجان‌غربی که در دسته 77 کیلوگرم هر سه رکورد ایران را جابه‌جا کرده بود، دومین چهره شاخص مسابقات باشد.

در پایان رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، تیم خوزستان با 542 امتیاز روی سکوی قهرمانی ایستاد، مازندران با 538 امتیاز، نایب قهرمان شد و اصفهان با 522 امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.