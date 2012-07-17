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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

بزرگراه بندر عباس _ سیرجان در حوزه هرمزگان تکمیل شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: با بهره برداری آزمایشی از سه کیلومتر باقی مانده باند دوم، پروژه احداث بزرگراه بندر عباس سیرجان در حوزه هرمزگان تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از بزرگراه بندرعباس - سیرجان در جمع خبرنگاران گفت: بزرگراه بندر عباس سیرجان داری 324کیلومتر طول می باشد،که 240 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان هرمزگان واقع شده است.

مدیر کل راه و شهر سازی با بیان اینکه این قطعه سه کیلومتری در منطقه صعب العبور و کوهستانی واقع شده افزود: برای احداث آن بیش از دو میلیون و 500 هزار متر مکعب  عملیات خاکبرداری و 300 هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این قطعه، عملیات احداث بزرگراه بندر عباس سیرجان در محدوده هرمزگان پایان یافت و انتظار می رود رانندگان با رعایت قوانین و مقررات و توجه هر چه بیشتر به توصیه های ماموران پلیس راه و راهداران به روانی ترافیک در این بزرگراه کمک کنند.

وی ادامه داد : تکمیل روشنایی تونلهای  هرمز و سرزه با اعتبار چهار میلیارد ریال در حال اجراست و تا هفته دولت سال جاری آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل راه و شهر سازی اظهار داشت:عملیات تجهیزسیستم روشنایی وتهویه تونلهای راهدار فداکار و 17 شهریور با اعتبار 70میلیارد ریال در حال اجراست و پیش بینی می شود تا دهه فجر سال جاری از این سیستم ها بهره برداری شود.

 

کد مطلب 1651988

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