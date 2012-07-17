بزرگراه بندر عباس _ سیرجان در حوزه هرمزگان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از بزرگراه بندرعباس - سیرجان در جمع خبرنگاران گفت: بزرگراه بندر عباس سیرجان داری 324کیلومتر طول می باشد،که 240 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان هرمزگان واقع شده است.

مدیر کل راه و شهر سازی با بیان اینکه این قطعه سه کیلومتری در منطقه صعب العبور و کوهستانی واقع شده افزود: برای احداث آن بیش از دو میلیون و 500 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و 300 هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این قطعه، عملیات احداث بزرگراه بندر عباس سیرجان در محدوده هرمزگان پایان یافت و انتظار می رود رانندگان با رعایت قوانین و مقررات و توجه هر چه بیشتر به توصیه های ماموران پلیس راه و راهداران به روانی ترافیک در این بزرگراه کمک کنند.

وی ادامه داد : تکمیل روشنایی تونلهای هرمز و سرزه با اعتبار چهار میلیارد ریال در حال اجراست و تا هفته دولت سال جاری آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل راه و شهر سازی اظهار داشت:عملیات تجهیزسیستم روشنایی وتهویه تونلهای راهدار فداکار و 17 شهریور با اعتبار 70میلیارد ریال در حال اجراست و پیش بینی می شود تا دهه فجر سال جاری از این سیستم ها بهره برداری شود.