دفتر ارتباط مردمی نماینده مردم بهاباد در مجلس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم شهرستانهای بهاباد، بافق، ابرکوه، مهریز و خاتم در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در شهرستان بهاباد، دفتر ارتباط مردمی خود را در این شهرستان افتتاح کرد.

وی با حضور در دفتر ارتباط مردمی خود طی سخنانی در جمع مسئولان و مردم بهاباد اظهار داشت: حل مشکل مردم و رسیدگی به امور آنها چه جزئی و چه کلی باید در اولویت برنامه همه ما باشد.

دخیل عباس زارع زاده با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر، عنوان کرد: ما باید نسبت به خدمت به مردم دید رقابتی با معنا را داشته باشیم.

حسن دهقان، رئیس سابق اداره راه و ترابری بهاباد به عنوان مسئول دفتر و حسین حدادزاده، رئیس سابق اداره آموزش و پرورش به عنوان دبیر دفتر ارتباط مردمی نماینده مردم بهاباد در مجلس معرفی شدند.

این دفتر در طبقه دوم ساختمان مقابل شهرداری بهاباد واقع شده است.

حوزه انتخابیه مهریز با دربرگیری شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز گسترده ترین حوزه انتخابیه کشور است و تقریبا اغلب شهرهای این حوزه انتخابیه از نقاط محروم استان یزد به شمار می روند.