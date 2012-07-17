قصد دارند همسرم را اعدام کنند/ سعودی ها الجیزاوی را شکنجه کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نمساوی، "شاهنده فتحی" گفت : وزارت امور خارجه مصر شماره وکیل سعودی مدافع الجیزاوی را به ما داد، اما پس از اینکه وی صد هزار ریال(هر ریال عربستان بیش از 500 تومان است) از ما طلب کرد، شوکه شدیم.

وی افزود: پس از آن دوباره به وزارت خارجه رفتم و آنها جواب دادند ما مبلغ را کم می کنیم و ما بودجه ای برای پرداخت حق الوکاله نداریم.

همسر الجیزاوی تاکید کرد: اتهامی که علیه همسرم وجود دارد قاچاق قرصهای روانگردان است نه مواد مخدر. این موضوع را یاسر العلوانی رایزن کنسولگری مصر در جده اعلام کرده است.

وی بیان کرد: حداقل مجازات همسر من سه تا پنج سال زندان است که در برخی موارد دادگاه به پرداخت غرامت اکتفا می کند، اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود درخواست مدعی العموم برای اعدام الجیزاوی است.

شاهنده الجیزاوی گفت : گزارشهای پزشکی ثابت می کند که الجیزاوی در معرض شکنجه واقع شده است و دو دندان جلویی الجیزاوی شکسته شده است.

از سوی دیگر "محمد عبد القدوس" رئیس کمیته آزادی در اتحادیه روزنامه نگاران مصری گفت: تنها به بازداشت شدگان مصری در زندانهای عربستان ظلم روا داشته نمی شود، بلکه به کارگران مصری درعربستان نیز ظلم می شود.

عبدالقدوس بیان کرد: ما انتظار داشتیم که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به همراه بازداشت شدگان به مصر بازگردد اما گویا موضوع بازداشت شدگان زوایای پیچیده ای دارد.

شایان ذکر است احمد الجیزاوی یکی از فعالان سیاسی است که در حمایت از حقوق مصری های خارج کشور به ویژه مقیم عربستان، تلاشهای زیادی داشته است و از مواضع سعودی به شدت انتقاد کرده است. مقامات فرودگاه جده وی را بازداشت کردند.