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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۱۰

رييس موسسه تحقيقات پسته كشور در گفت و گو با "مهر":

صادرات محصولات كشاورزي داراي ثبات بيشتري است

با توجه به رشد جمعيت و افزايش مصرف داخلي نفت در آينده ، صادرات محصولات كشاورزي و بويژه پسته در مقايسه با صادرات ساير محصولات غير نفتي داراي ثبات بيشتري است .

رييس موسسه تحقيقات پسته و ميوه هاي گرمسيري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به رشد جمعيت و افزايش مصرف داخلي نفت در آينده ، درآمد حاصل از صادرات نفت بسيار اندك و ناكافي خواهد بود و پيش بيني مي شود كه افزايش صادرات غير نفتي و بويژه محصولات كشاورزي مي تواند راهي براي برطرف كردن نياز ارزي كشور باشد .

 دكتر امان الله جوان شاه گفت: صادرات محصولات كشاورزي از ثبات بيشتري در مقايسه با ساير محصولات برخورداراست كه در اين ميان صادرات پسته با توجه به كسب سهم قابل توجهي از صادرات غير نفتي كشور، قابل تامل است .

وي اظهار داشت: با توجه به روند خوب توليد پسته ، صادرات آن از ظرفيت بالقوه بالايي برخوردار است و در صورت اتخاذ  سياستهاي صحيح صادراتي همراه با  بازاريابي مناسب مي تواند درآمد ارزي مناسبي را عايد كشور كند .

وي با اشاره به اينكه پسته به عنوان يك محصول استرتژيك نقش مهمي را درميان توليدات بخش كشاورزي داراست ،  افزود:  براساس آمار موجود و درشرايط كنوني حدود 55 درصد از توليد و بيش از 60 درصد ازصادرات جهاني پسته در اختيار كشور ما بوده كه درآمد ارزي حاصل از صادرات پسته بيش از 400 ميليون دلار برآورد شده است .

کد مطلب 165200

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