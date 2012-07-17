پیروزی فولاد خوزستان در آخرین دیدار دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، فولادی‌ها برای بالا بردن میزان آمادگی خود جهت بازی مقابل داماش گیلان در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر دوازدهم، با تیم منتخب شیبان دیداری تدارکاتی برگزار کردند و با نتیجه 4 بر یک پیروز شدند.

این بازی عصر روز دوشنبه در ورزشگاه اختصاصی فولاد انجام شد و فولادی‌ها از ترکیبی متفاوت در هر نیمه استفاده کردند. ایوب والی، "لوسیانو پریرا مندز"، عباس پورخسروانی و ساسان انصاری برای فولاد گلزنی کردند و تک گل منتخب شیبان نیز در نیمه دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

تیم فوتبال فولادخوزستان صبح چهارشنبه با پروازی مستقیم راهی رشت می‌شود تا برای دیدار روز جمعه برابر داماش گیلان آماده شود.