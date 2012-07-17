جمع آوری مجانین از شهر کرمانشاه کار بهزیستی نیست/ اورژانس اجتماعی نیاز به کمک دارد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه هم زمان با هفته بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اورژانس اجتماعی 6 وظیفه مشخص را به عهده دارد که از جمله این وظایف می توان به وساطت در خودکشی، جمع آوری دختران فراری، و همسر آزاران اشاره کرد.

مرتضی کوهی گفت: اما جمع آوری و ساماندهی مجانین از سطح شهر وظیفه اورژانس اجتماعی نیست و اینان مجاز نیستند که خارج از محدوده دستورالعمل ها اقدامی را انجام دهند و اولین مرجعی که نیاز است در این زمینه مداخله داشته باشد، دستگاه قانون گذار است و در مراحل بعدی سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد در واقع سازمان دو رویه را در پیش دارد که اکثرا مربوط به جمع آوری کودکان و دختران فراری است که آنان را تحت حمایت قرار می دهد.

کوهی افزود: در استانی مثل کرمانشاه با جمعیتی دو میلیونی مسلما کنترل اتفاقاتی چون آزار و اذیت و جمع آوری مجانین کاری دشوار است و تنها سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی توان انجام همه این امور را ندارد و باید سایر دستگاه های مرتبط نیز در این مسئله و رفع آن سهیم باشند.

وی ادامه داد: یکی از مناطقی که همواره نیازمند حضور اورژانس اجتماعی است محدوده مراکزی چون دادسراهاست که مردم برای ادعاهای خود به آنجا مراجعه کرده تا از حق خود به صورت قانونی دفاع کنند و بعضا دیده می شود که بین طرفین مشاجراتی اتفاق افتاده و اورژانس اجتماعی با مداخله های خود از آسیب های ناشی از این مشاجرات جلوگیری می کند.

کوهی در خصوص توانمند سازی مددجویان گفت: در قانون پنجم توسعه سازمان بهزیستی موظف به توانمند سازی مددجویان تحت پوشش این سازمان شده است و در سال 90 حدود 210 خانوار را در حوزه اشتغال و مسکن مددجویان با اولویت زنان سرپرست خانوار توانمند ساخته است.

وی در خصوص ایده کودکان کار و پیامدهای آن گفت: بحث کودکان کار در واقع ایده ای بود برای تسهیل در امر فعالیت کودکان و اینکه مرزی بین کودکان کار و تکدی گران واقع شود و این کودکان برای رفع نیازها و حوائج خانوار به تکدی گری و مشاغل کاذب روی نیاورند.

وی افزود: تا به امروز برای ساماندهی این کودکان و رفع نیازها و حوائج آنان 140 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و ساماندهی شده است.

وی ادامه داد: تفاوت کار این کودکان و مسیرهای کاری آنان در این است که آنان از طریق این طرح بیمه و دارای شغل شده و همزمان قادر خواهند بود تحصیلات خود را ادامه دهد و در زمان اتمام تحصیلات و رسیدن به سن رشد هم عزت خود را حفظ کرده و در حد یک استاد کار بتوانند کار کنند و زندگی خود را بهبود بخشند.

وی در پاسخ به اینکه عمده فعالیت های سازمان بهزیستی چیست، گفت: یکی از مهمترین وظایف و فعالیت های این سازمان مداخله در بحران های اجتماعی است که خود شامل فعالیت های چندگانه است و 4 تا 5 ورطه دارد.

وی افزود: از دیگر فعالیت های این سازمان می توان به تلفن 123، پایگاه های خدمات اجتماعی، مراکز کاهش طلاق و خانه امن دختران، خدمات مددکاری و مشاوره ای اشاره کرد.

وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر 19 هزار مورد فعالیت از طریق این سازمان به مددجویان ارائه شده است که نتیجه فعالیت ها و همکاری دلسوزانه مددکاران این سازمان است.

وی با بیان اینکه فعالیت های سازمان بهزیستی اکثرا در راستای خدمات رسانی به افراد آسیب دیده جامعه است، گفت: در سال های اخیر سعی بر این شده است که این خدمات در راستای پیشگیری از این اتفاقات ارائه شود و یا انجام فعالیت های پیشگیرانه از بروز اتفاقات ناگوار و آسیب رسیدن به افراد جامعه جلوگیری شود.

کوهی افزود: خوشبختانه تاکنون موفق شده ایم که به 472 هزار نفر در قالب 101 مرکز دولتی این خدمات را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: از این رقم حدود 80 هزار نفر در زمینه اعتیاد خدمات پیشگیرانه را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بلایای طبیعی یکی از موارد غیر قابل پیش بینی و آسیب رسان است گفت: هم اکنون 18 پایگاه سلامت در کرمانشاه وجود دارد که آموزش های متعدد را در 17 محله تحت پوشش ارائه می کنند.

کوهی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این پایگاه ها می توان از آموزش برنامه هایی برای مقابله و جلوگیری از رسیدن آسیب در هنگام بروز بلایای طبیعی است و این طرح با عنوان محق در حال اجرا است چرا که گاهی آثار روانی ناشی از بروز این بلایا نسبت به آثار جسمانی صدمات بیشتری را به فرد وارد می کند.

وی ادامه داد: کودکان و سالمندان هنگام بروز این بلایا بیشترین آسیب را دیده لذا باید به خانوادها از این طریق آموزش های لازم داده شود.

وی با اشاره به تلفن گویای 148 گفت: این شماره تلفن برای ارائه خدمات به کسانی است که به نوعی قادر به حضور در مراکز مشاوره و گرفتن خدمات نیستند.

وی در پاسخ به اینکه لزوما خدمات مشاوره ای به زوجین باید قبل از ازدواج باشد، گفت: بهتر این است که زوجین خدمات مشاوره ای قبل از ازدواج را در زمینه های مختلف دریافت کنند تا در آینده و زندگی دچار مشکل نشوند اما لزوما این خدمات منحصر به قبل از ازدواج نیست و معمولا زمانیکه زوجین برای طلاق به دادگاه ها مراجعه می کنند طبق تفاهم نامه ای که بین دادگستری ها و این مراکز برای اثر گذاری بیشتر امضا شده است تیم هایی در دادگستری ها مستقر شده اند و دلیل این کار نیز کاهش فاصله بین دادگاه و این مراکز برای گرفتن خدمات مشاوره ای است.

وی در این باره اضافه کرد: پس از ارائه خدمات، پی گیری های ما توسط تیم ها و مداخله صورت گرفته و پس از کاهش بحران با مداخلات بیشتری آنان را راهنمایی می کنیم.

وی افزود: در واقع بهزیستی یکی از سازمان های درگیر با این مسئله است و چون طلاق پدیده ای چند عاملی است، می طلبد که همه سازمان های مرتبط در این موضوع به وظایف خود عمل کنند.

وی ادامه داد: البته تمام کسانی که مایل به گرفتن مشاوره در طول زندگی مشترک هستند می توانند با مراجعه به این مراکز خدمات مشاوره ای را دریافت کنند.

وی در خصوص آمار دختران فراری تحت پوشش مراکز بهزیستی در استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه در این استان تعداد آنان خیلی کم است، گفتن آمار نیز ضرورتی ندارد و قابل ذکر نیست و این تعداد کم نیز یا ارجاع شده اند و یا خود معرف هستند.