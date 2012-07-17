جمع آوری مجانین از شهر کرمانشاه کار بهزیستی نیست/ اورژانس اجتماعی نیاز به کمک دارد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه هم زمان با هفته بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اورژانس اجتماعی 6 وظیفه مشخص را به عهده دارد که از جمله این وظایف می توان به وساطت در خودکشی، جمع آوری دختران فراری، و همسر آزاران اشاره کرد.
مرتضی کوهی گفت: اما جمع آوری و ساماندهی مجانین از سطح شهر وظیفه اورژانس اجتماعی نیست و اینان مجاز نیستند که خارج از محدوده دستورالعمل ها اقدامی را انجام دهند و اولین مرجعی که نیاز است در این زمینه مداخله داشته باشد، دستگاه قانون گذار است و در مراحل بعدی سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد در واقع سازمان دو رویه را در پیش دارد که اکثرا مربوط به جمع آوری کودکان و دختران فراری است که آنان را تحت حمایت قرار می دهد.
کوهی افزود: در استانی مثل کرمانشاه با جمعیتی دو میلیونی مسلما کنترل اتفاقاتی چون آزار و اذیت و جمع آوری مجانین کاری دشوار است و تنها سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی توان انجام همه این امور را ندارد و باید سایر دستگاه های مرتبط نیز در این مسئله و رفع آن سهیم باشند.
وی ادامه داد: یکی از مناطقی که همواره نیازمند حضور اورژانس اجتماعی است محدوده مراکزی چون دادسراهاست که مردم برای ادعاهای خود به آنجا مراجعه کرده تا از حق خود به صورت قانونی دفاع کنند و بعضا دیده می شود که بین طرفین مشاجراتی اتفاق افتاده و اورژانس اجتماعی با مداخله های خود از آسیب های ناشی از این مشاجرات جلوگیری می کند.
کوهی در خصوص توانمند سازی مددجویان گفت: در قانون پنجم توسعه سازمان بهزیستی موظف به توانمند سازی مددجویان تحت پوشش این سازمان شده است و در سال 90 حدود 210 خانوار را در حوزه اشتغال و مسکن مددجویان با اولویت زنان سرپرست خانوار توانمند ساخته است.
وی در خصوص ایده کودکان کار و پیامدهای آن گفت: بحث کودکان کار در واقع ایده ای بود برای تسهیل در امر فعالیت کودکان و اینکه مرزی بین کودکان کار و تکدی گران واقع شود و این کودکان برای رفع نیازها و حوائج خانوار به تکدی گری و مشاغل کاذب روی نیاورند.
وی افزود: تا به امروز برای ساماندهی این کودکان و رفع نیازها و حوائج آنان 140 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و ساماندهی شده است.
وی ادامه داد: تفاوت کار این کودکان و مسیرهای کاری آنان در این است که آنان از طریق این طرح بیمه و دارای شغل شده و همزمان قادر خواهند بود تحصیلات خود را ادامه دهد و در زمان اتمام تحصیلات و رسیدن به سن رشد هم عزت خود را حفظ کرده و در حد یک استاد کار بتوانند کار کنند و زندگی خود را بهبود بخشند.
وی در پاسخ به اینکه عمده فعالیت های سازمان بهزیستی چیست، گفت: یکی از مهمترین وظایف و فعالیت های این سازمان مداخله در بحران های اجتماعی است که خود شامل فعالیت های چندگانه است و 4 تا 5 ورطه دارد.
وی افزود: از دیگر فعالیت های این سازمان می توان به تلفن 123، پایگاه های خدمات اجتماعی، مراکز کاهش طلاق و خانه امن دختران، خدمات مددکاری و مشاوره ای اشاره کرد.
وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر 19 هزار مورد فعالیت از طریق این سازمان به مددجویان ارائه شده است که نتیجه فعالیت ها و همکاری دلسوزانه مددکاران این سازمان است.
وی با بیان اینکه فعالیت های سازمان بهزیستی اکثرا در راستای خدمات رسانی به افراد آسیب دیده جامعه است، گفت: در سال های اخیر سعی بر این شده است که این خدمات در راستای پیشگیری از این اتفاقات ارائه شود و یا انجام فعالیت های پیشگیرانه از بروز اتفاقات ناگوار و آسیب رسیدن به افراد جامعه جلوگیری شود.
کوهی افزود: خوشبختانه تاکنون موفق شده ایم که به 472 هزار نفر در قالب 101 مرکز دولتی این خدمات را ارائه دهیم.
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