دکتر قاسم پورحسن درمورد دیدگاه سنت گرایان از جمله سید حسین نصر درباره حقانیت دینی به خبرنگار مهر گفت: سه نکته مقدماتی را در مسئله سنتگرایان و سنتگرایی، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار می دهم. نکته اول این است که پیشینه سنتگرایی برخلاف باوری که امروزه در مغرب زمین رایج است و شکل آنرا مربوط به دهههای 1910و20 می داند، نیست. من این دیدگاه را قبول ندارم که سنتگرایی با تلاشهای گنون، کومورا سامی، شوآن و بوکارت و نصر شکل گرفت. دیدگاه سنتگرایی یک دیدگاه دیرینهای است و بیانگر اهمیت سنتهای مهم انسانی است که نباید آنها را نادیده گرفت. اینکه هر تمدنسازی و هر حیات و ارزشی برای زندگی بخواهیم معنی کنیم باید بر سنتها مراجعه کنیم.
پورحسن در گفتگو با مهر:
"نصر" برترین حقیقت را در فلسفه، کلام و عرفان و تصوف اسلامی میبیند
استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بر اساس دیدگاه نصر اگر دینی به نحو کامل صاحب حکمت و شریعت و حقیقت مطلق باشد راه نجات او برترین راه نجات خواهد بود گفت: نصر وقتی از اسلام سخن میگوید معتقد است دین بر حق دین اسلام است و برترین حقیقت را در فلسفه و کلام و عرفان و تصوف اسلامی میبیند.
وی افزود: در دوره جدید سنتگرایان تفتن پیدا کردند به مقابله سنت با مدرنیته و از این حیث میتوانیم بگوییم که در اثر این تقابل بیشتر بر سر زبانها افتاد و یا اهمیت پیدا کرد. پس سنتگرایی را دیدگاه دیرینهای میبینم. نکته دوم این است که سنتگرایان تعاریف مختلفی از سنت میدهند من درستترین تعریف درباب سنت را تعریف نصر میدانم. نکته سوم تعریفی است که آنها از دین میدهند. بازهم تأکید میکنم از میان سنتگرایان تعریف نصر از دین بازتعریف مطلوبتری است نمیگویم بهتری است.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زیرا درمیان سنتگرایان آنها نه تنها دین را محصور به ادیان ابراهیمی نمیکنند بلکه منحصر به ادیان بزرگ هم نمیکنند. بلکه از هر سنتی که دینی زائیده شود و مناسک و آئینهایی داشته باشد تحت عنوان دین و رویکرد میآورند. بنابراین آنوقت مرز بین دینهای جعلی و دینهای صحیح چه الهی و چه بشری مشخص نخواهد شد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی یادآورشد: حقیقت این است که آرای نصر متأسفانه بهطور مستقل درباب سنتگرایی مورد توجه قرار نگرفته و همیشه تابعی از دیدگاههای دیگر سنتگرایان مانند کومورا سامی ، شوآن، لینک و بوکارت قرارگرفت درحالیکه دیدگاه نصر دیدگاه کاملاً قدسی و معنوی به سنت است. خود نصر از جمله کسانی است که معتقد است سنت هدیهای از بارگاه الهی است. مرادمان ازسنت به هیچ وجه آن مناسک و اندیشههای مرده نیست بلکه زنده و جاودانی است.
تعریف سنت از دیدگاه نصر
این مدرس فلسفه اظهارداشت: من صحبتی که که با دکتر نصر داشتم و آن برنامه بهطور زنده از رادیو پخش میشد از او سؤال کردم دقیقاً مرادتان از سنت چیست ایشان گفت "حقیت جاودان بی نهایت" که به خصوص در شرق وجود دارد. به همین دلیل ایشان عنوان کرد که سنت رأس محور و بنیاد علم قدسی میدانم. نمیشود به سنت روی بیاوریم درحالیکه ذات قدسی سنت را نادیده بنگاریم. به همین دلیل است که ایشان عنوان میکند علم جدید و تکنولوژی و صنعت و رواج مکاتب انسانگرا اینها بالاترین حد حجاب، برای معرفت سنت و امر قدسی هستند. برای احیای سنت راهی نداریم جز اینکه به نقد اینها بپردازیم و به حکمت جاودان روی بیاوریم. این نکته مهمی است.
قرائت دوگانه نصر از نسبت سنت و دین
پورحسن افزود: نکته دیگر اینکه نصر در باب سنت طوری حرف میزند که نه تنها سنت را به مباحث قدسی و تقدسی ارجاع میدهد بلکه گاهی ایشان عنوان میکند که سنت پیوند با امور وحیانی دین دارد و گاهی وقتها عنوان میکند اصلاً حکمت جاویدان همان سنت وحیانی دین است. این توجه به نحو مستقل دردیدگاه نصر مقداری کمتر صورت میگیرد لذا اشتباهات و خلطهایی که الان میبینم حتی متفکران مهم و بزرگ ما در نقد نصر عنوان میکنند (که نقدهای کاملاً نادرستی است) ناشی از عدم تفتن به معنای صحیح و درست این عبارتها و اصطلاحاتی است که در نصر وجود دارد.
وی عنوان کرد: بنابراین نصر به هیچ وجه مخالف دوره جدید و علم و حتی وجوه مثبت مدرنیته نیست. مدرنیتهای که سبب حجاب بشود و ما را از حکمت جاودان دور نگه دارد مضر است .عین همان بحثهای است که در هایدگر درباره تکنو و تکنولوژی میبینیم. یعنی این دیدگاه درست است درباب اینکه اگر قرار باشد تکنولوژی بر انسان سیطره داشته و قاهر باشد تکنولوژیای که ساخته دست بشر است انسان هیچ اختیاری در قبالش نداشته باشد این به مثابه از بین بردن ساحت انسانی است. این دیدگاه درست است.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تا اینجا چند نکته را مشخص کردم بنابراین دیدگاه من این است که نصر در میان سنتگرایان مهمترین متفکری است که میان سنت و دین پیوند برقرار میکند و سنت را با آئینآسمانی و امور وحیانی و تجلیات الهی بینشان ارتباط برقرا میکند. سنت را که حقیقت جاودان بی نهایت میداند کمتر در میان سنتگرایان به این نحو بوده است. لذا نصر معتقد است مرادش از سنت این است که زندگی معنوی برای بشر حاضر به ارمغان بیاورد تا بشر درجایگاه و ساحت واقعی خود قرار بگیرد.
نسبت سنت و دین نزد سنتگرایان مبهم است
پورحسن درمورد این سخن نصرکه بر این باور است حقانیت یک دین در زمانی قابل طرح است که برای نمونه فرد در یک محیط سنتی زندگی کند و از درک و لمس ادیان دیگر محروم باشد و در مکانی که امکان درک و لمس حقیقت ادیان وجود دارد یا همه ادیان را باید پذیرفت یا اصلا دینی را نپذیرفت، نیز گفت: یکی از مواردی که درباره سنتگرایان دچار مشکل میشویم این است که آیا آنها سنت را فراتر از دین میدانند یا سنت را بخشی از دین میدانند. همه سنتگرایان سنت را فراتر از دین وحیانی میدانند تنها نصر است که دوگونه عبارت دارد. یک عبارتش این است که سنت اهم است گرچه نسبت نیرومندی به دین و امور وحیانی دارد، گاهی وقتها نصر دین را در رأس قرار میدهد که منشأ سنت است. حال اینکه اینگونه شریعت جدیدی که شکل که شکل میگیرد این است آیا از دیدگاه سنتگرایان با حقیقت متکثر مواجه هستیم که هر دینی بخشی از آن را دارد، دردیدگاه اکثر آراء متفکران سنتگرا همین گونه است.
وی افزود: یعنی اینکه ما در تمام ادیان چه الهی و چه بشری حقیقت میبینیم و حقیقت وجود دارد. بنابراین چون چنین است میتواند راه را به رستگاری انسان نشان دهد و راهی برای سعادتمندی انسانها شود. اما در نصر این امرپیچیدهای است. نصر تقریباً تلاش میکند تا در چارچوب دین اسلام از سنت تعریفی به دست بدهد. درست است که سنتگرایان سنت را حق میدانند اما نصر در هرحال در نظریه آخرش دین را منشأ میداند. در دیدگاه نصر مراد از دین به نحو خاص ادیان ابراهیمی است. اما نصر وقتی از اسلام سخن میگوید معتقد است دین بر حق دین اسلام است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: لذا نصر در بحث دین اسلام کاملاً انحصارگراست. نمیگوید دین مسیحی یا یهودی ادیان ابراهیمی نیستند یا در آنها سنت و مناسک و آیین و حقیقت وجود ندارد ولی برترین حقیقت را در فلسفه و کلام و عرفان و تصوف اسلامی میبیند. بنابراین باید دونوع قضاوت داشته باشیم یک قضاوت در مورد کل سنتگرایان است که این حرف درست آنها که معتقدند هرکدام از ادیان و حتی ادیان بشری مانند هندوئیسم و بودیسم بهرهای از حقیقت دارند لذا میتوانند راه حقیقت باشند. ولی دردیگاه نصر باید دونوع قضاوت کنیم دردیدگاه خاصش که مربوط به نظریه اخیرش است این است که بالاترین مرتبه معنویت بالاترین مرتبه حقیقت و حکمت، در اسلام است.
این کارشناس فلسفه اسلامی عنوان کرد: لذا وقتی که نصر دارد از حکمت صحبت میکند مرادش دیگر متکلمان مسیحی نیست مرادش حکمت شرقی و ایرانی است که منبعث از آموزههای وحیانی دین اسلام است.
سنتگرایان و پلورالیستها مقابل هم نیستند
پورحسن درباره تفاوت آرای سنتگرایان و پلورالیستها هم در خصوص حقانیت دینی گفت: اولاً حقیقت این است که یک اشتباهی در فهم پلورالیسم که جان هیک و دیگرانی که پیش از او مطرح کردهاند شده است. ما تصور میکنیم ثقل و محور نظریه پلورالیسم نظریه حقیقت است. اصلاٌ اینگونه نیست. ثقل نظریه پلورالیسم نظریه نجات و رستگاری است. یعنی اینگونه نیست که اگر کسی قائل به دیدگاه پلورالیستی شد او حتماً قائل به حقایق متکثر در همه ادیان است. او میگوید ادیان میتوانند راه نجات باشند اما ثقل و محور نگاه سنتگرایان به خصوص نصر حقیقت است و نجات تابعی از حقیقت است. بنابراین دعوای اصلی پلورالیستها و جان هیک مسئله نجات است.
وی افزود: اما در ایران و بسیاری از کشورهای مانند ما که از نظریه پلورالیسم خوانش کردند متأسفانه آن را به معنای خوانش حقیقت تلقی کردهاند. تصور کردهاند مراد از پلورالیسم یعنی پلورالیسم حقیقت یعنی کثرت حقیقت نه کثرت راههای نجات. یعنی ادیان بشری هم میتوانند سبب رستگاری انسانها بشوند سبب این بشوند که با اخلاقمحوری یا با ارزش بخشیدن یا با تأکید بر هدفمداری عالم معنایی به زندگی آنها بخشند و آنها در پرتو دین سعادتمندانه زندگی کنند.
این کارشناس فلسفه اسلامی یادآورشد: اما سخن نصر درباره حقیقت غیر از این مسئله است او معتقد است که این رستگاری بدون پیوند به حقیقت جاودان و نامتناهی امکان پذیر نیست. آن حقیقت و نجات و رستگاری نسبی است. نجات نهایی و مطلق در پیوستن به حقیقت مطلق است و این پیوستن به حقیقت مطلق یعنی راهی که دین دارد مطرح میکند. دین مجموعهای از احکام، تکالیف، اخلاق فقه وحیانی است و این سخن باید بدینگونه به آن تفتن پیدا کنیم که سنتگرایان بر مسئله حقیقت تأکید میکنند.
پورحسن درپایان تصریح کرد: لذا باید توجه داشت که نظریه پلورالیسم بر نظریه نجات تأکید دارد. پلورالیسم تابعی از نظریه سنتگرایان تلقی میشود نه اینکه در مقابل یکدیگر باشند. بر اساس دیدگاه نصر اگر دینی به نحو کامل صاحب حکمت و شریعت و حقیقت مطلق باشد راه نجات او برترین راه نجات خواهد بود.
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