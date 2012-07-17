دکتر قاسم پورحسن درمورد دیدگاه سنت گرایان از جمله سید حسین نصر درباره حقانیت دینی به خبرنگار مهر گفت: سه نکته مقدماتی را در مسئله سنت‎گرایان و سنت‎گرایی، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار می دهم. نکته اول این است که پیشینه سنت‎گرایی برخلاف باوری که امروزه در مغرب زمین رایج است و شکل آنرا مربوط به دهه‎های 1910و20 می داند، نیست. من این دیدگاه را قبول ندارم که سنتگرایی با تلاش‏های گنون، کومورا سامی، شوآن و بوکارت و نصر شکل گرفت. دیدگاه سنت‎گرایی یک دیدگاه دیرینه‎ای است و بیانگر اهمیت سنت‎های مهم انسانی است که نباید آنها را نادیده گرفت. اینکه هر تمدن‎سازی و هر حیات و ارزشی برای زندگی بخواهیم معنی کنیم باید بر سنت‎ها مراجعه کنیم.

وی افزود: در دوره جدید سنت‏گرایان تفتن پیدا کردند به مقابله سنت با مدرنیته و از این حیث می‎توانیم بگوییم که در اثر این تقابل بیشتر بر سر زبان‎ها افتاد و یا اهمیت پیدا کرد. پس سنت‎گرایی را دیدگاه دیرینه‏ای می‎بینم. نکته دوم این است که سنت‎گرایان تعاریف مختلفی از سنت می‎دهند من درست‎ترین تعریف درباب سنت را تعریف نصر می‎دانم. نکته سوم تعریفی است که آن‏ها از دین می‏دهند. بازهم تأکید می‎کنم از میان سنت‎گرایان تعریف نصر از دین بازتعریف مطلوب‎تری است نمی‎گویم بهتری است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زیرا درمیان سنت‎گرایان آنها نه تنها دین را محصور به ادیان ابراهیمی نمی‏کنند بلکه منحصر به ادیان بزرگ هم نمی‎کنند. بلکه از هر سنتی که دینی زائیده شود و مناسک و آئین‏هایی داشته باشد تحت عنوان دین و رویکرد می‎آورند. بنابراین آنوقت مرز بین دین‎های جعلی و دین‎های صحیح چه الهی و چه بشری مشخص نخواهد شد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی یادآورشد: حقیقت این است که آرای نصر متأسفانه به‎طور مستقل درباب سنت‎گرایی مورد توجه قرار نگرفته و همیشه تابعی از دیدگاه‎های دیگر سنت‎گرایان مانند کومورا سامی ، شوآن، لینک و بوکارت قرارگرفت درحالیکه دیدگاه نصر دیدگاه کاملاً قدسی و معنوی به سنت است. خود نصر از جمله کسانی است که معتقد است سنت هدیه‏ای از بارگاه الهی است. مرادمان ازسنت به هیچ وجه آن مناسک و اندیشه‏های مرده نیست بلکه زنده و جاودانی است.

تعریف سنت از دیدگاه نصر

این مدرس فلسفه اظهارداشت: من صحبتی که که با دکتر نصر داشتم و آن برنامه به‏طور زنده از رادیو پخش می‎شد از او سؤال کردم دقیقاً مرادتان از سنت چیست ایشان گفت "حقیت جاودان بی نهایت" که به خصوص در شرق وجود دارد. به همین دلیل ایشان عنوان کرد که سنت رأس محور و بنیاد علم قدسی می‎دانم. نمی‏شود به سنت روی بیاوریم درحالیکه ذات قدسی سنت را نادیده بنگاریم. به همین دلیل است که ایشان عنوان می‎کند علم جدید و تکنولوژی و صنعت و رواج مکاتب انسان‎گرا اینها بالاترین حد حجاب، برای معرفت سنت و امر قدسی هستند. برای احیای سنت راهی نداریم جز اینکه به نقد اینها بپردازیم و به حکمت جاودان روی بیاوریم. این نکته مهمی است.

قرائت دوگانه نصر از نسبت سنت و دین

پورحسن افزود: نکته دیگر اینکه نصر در باب سنت طوری حرف می‎زند که نه تنها سنت را به مباحث قدسی و تقدسی ارجاع می‎دهد بلکه گاهی ایشان عنوان می‎کند که سنت پیوند با امور وحیانی دین دارد و گاهی وقت‎ها عنوان می‎کند اصلاً حکمت جاویدان همان سنت وحیانی دین است. این توجه به نحو مستقل دردیدگاه نصر مقداری کمتر صورت می‎گیرد لذا اشتباهات و خلط‎هایی که الان می‎بینم حتی متفکران مهم و بزرگ ما در نقد نصر عنوان می‎کنند (که نقدهای کاملاً نادرستی است) ناشی از عدم تفتن به معنای صحیح و درست این عبارت‏ها و اصطلاحاتی است که در نصر وجود دارد.

وی عنوان کرد: بنابراین نصر به هیچ وجه مخالف دوره جدید و علم و حتی وجوه مثبت مدرنیته نیست. مدرنیته‏ای که سبب حجاب بشود و ما را از حکمت جاودان دور نگه دارد مضر است .عین همان بحث‎های است که در هایدگر درباره تکنو و تکنولوژی می‎بینیم. یعنی این دیدگاه درست است درباب اینکه اگر قرار باشد تکنولوژی بر انسان سیطره داشته و قاهر باشد تکنولوژی‏ای که ساخته دست بشر است انسان هیچ اختیاری در قبالش نداشته باشد این به مثابه از بین بردن ساحت انسانی است. این دیدگاه درست است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تا اینجا چند نکته را مشخص کردم بنابراین دیدگاه من این است که نصر در میان سنت‎گرایان مهمترین متفکری است که میان سنت و دین پیوند برقرار می‎کند و سنت را با آئین‏آسمانی و امور وحیانی و تجلیات الهی بینشان ارتباط برقرا می‎کند. سنت را که حقیقت جاودان بی نهایت می‎داند کمتر در میان سنت‎گرایان به این نحو بوده است. لذا نصر معتقد است مرادش از سنت این است که زندگی معنوی برای بشر حاضر به ارمغان بیاورد تا بشر درجایگاه و ساحت واقعی خود قرار بگیرد.

نسبت سنت و دین نزد سنتگرایان مبهم است

پورحسن درمورد این سخن نصرکه بر این باور است حقانیت یک دین در زمانی قابل طرح است که برای نمونه فرد در یک محیط سنتی زندگی کند و از درک و لمس ادیان دیگر محروم باشد و در مکانی که امکان درک و لمس حقیقت ادیان وجود دارد یا همه ادیان را باید پذیرفت یا اصلا دینی را نپذیرفت، نیز گفت: یکی از مواردی که درباره سنت‎گرایان دچار مشکل می‎شویم این است که آیا آنها سنت را فراتر از دین می‎دانند یا سنت را بخشی از دین می‏دانند. همه سنت‎گرایان سنت را فراتر از دین وحیانی می‎دانند تنها نصر است که دوگونه عبارت دارد. یک عبارتش این است که سنت اهم است گرچه نسبت نیرومندی به دین و امور وحیانی دارد، گاهی وقت‎ها نصر دین را در رأس قرار می‎دهد که منشأ سنت است. حال اینکه اینگونه شریعت جدیدی که شکل که شکل می‎گیرد این است آیا از دیدگاه سنت‏گرایان با حقیقت متکثر مواجه هستیم که هر دینی بخشی از آن را دارد، دردیدگاه اکثر آراء متفکران سنت‏گرا همین گونه است.

وی افزود: یعنی اینکه ما در تمام ادیان چه الهی و چه بشری حقیقت می‏بینیم و حقیقت وجود دارد. بنابراین چون چنین است می‎تواند راه را به رستگاری انسان نشان دهد و راهی برای سعادتمندی انسان‏ها شود. اما در نصر این امرپیچیده‏ای است. نصر تقریباً تلاش می‎کند تا در چارچوب دین اسلام از سنت تعریفی به دست بدهد. درست است که سنت‎گرایان سنت را حق می‏دانند اما نصر در هرحال در نظریه آخرش دین را منشأ می‎داند. در دیدگاه نصر مراد از دین به نحو خاص ادیان ابراهیمی است. اما نصر وقتی از اسلام سخن می‎گوید معتقد است دین بر حق دین اسلام است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: لذا نصر در بحث دین اسلام کاملاً انحصارگراست. نمی‎گوید دین مسیحی یا یهودی ادیان ابراهیمی نیستند یا در آنها سنت و مناسک و آیین و حقیقت وجود ندارد ولی برترین حقیقت را در فلسفه و کلام و عرفان و تصوف اسلامی می‎بیند. بنابراین باید دونوع قضاوت داشته باشیم یک قضاوت در مورد کل سنت‎گرایان است که این حرف درست آن‎ها که معتقدند هرکدام از ادیان و حتی ادیان بشری مانند هندوئیسم و بودیسم بهره‏ای از حقیقت دارند لذا می‎توانند راه حقیقت باشند. ولی دردیگاه نصر باید دونوع قضاوت کنیم دردیدگاه خاصش که مربوط به نظریه اخیرش است این است که بالاترین مرتبه معنویت بالاترین مرتبه حقیقت و حکمت، در اسلام است.

این کارشناس فلسفه اسلامی عنوان کرد: لذا وقتی که نصر دارد از حکمت صحبت می‏کند مرادش دیگر متکلمان مسیحی نیست مرادش حکمت شرقی و ایرانی است که منبعث از آموزه‏های وحیانی دین اسلام است.

سنت‌گرایان و پلورالیستها مقابل هم نیستند

پورحسن درباره تفاوت آرای سنت‏گرایان و پلورالیست‏ها هم در خصوص حقانیت دینی گفت: اولاً حقیقت این است که یک اشتباهی در فهم پلورالیسم که جان هیک و دیگرانی که پیش از او مطرح کرده‏اند شده است. ما تصور می‎کنیم ثقل و محور نظریه پلورالیسم نظریه حقیقت است. اصلاٌ اینگونه نیست. ثقل نظریه پلورالیسم نظریه نجات و رستگاری است. یعنی اینگونه نیست که اگر کسی قائل به دیدگاه پلورالیستی شد او حتماً قائل به حقایق متکثر در همه ادیان است. او می‎گوید ادیان می‎توانند راه نجات باشند اما ثقل و محور نگاه سنت‏گرایان به خصوص نصر حقیقت است و نجات تابعی از حقیقت است. بنابراین دعوای اصلی پلورالیست‎ها و جان هیک مسئله نجات است.

وی افزود: اما در ایران و بسیاری از کشورهای مانند ما که از نظریه پلورالیسم خوانش کردند متأسفانه آن را به معنای خوانش حقیقت تلقی کرده‎اند. تصور کرده‏اند مراد از پلورالیسم یعنی پلورالیسم حقیقت یعنی کثرت حقیقت نه کثرت راه‏های نجات. یعنی ادیان بشری هم می‏توانند سبب رستگاری انسان‎ها بشوند سبب این بشوند که با اخلاق‏محوری یا با ارزش بخشیدن یا با تأکید بر هدفمداری عالم معنایی به زندگی آنها بخشند و آن‎ها در پرتو دین سعادتمندانه زندگی کنند.

این کارشناس فلسفه اسلامی یادآورشد: اما سخن نصر درباره حقیقت غیر از این مسئله است او معتقد است که این رستگاری بدون پیوند به حقیقت جاودان و نامتناهی امکان پذیر نیست. آن حقیقت و نجات و رستگاری نسبی‏ است. نجات نهایی و مطلق در پیوستن به حقیقت مطلق است و این پیوستن به حقیقت مطلق یعنی راهی که دین دارد مطرح می‏کند. دین مجموعه‏ای از احکام، تکالیف، اخلاق فقه وحیانی است و این سخن باید بدینگونه به آن تفتن پیدا کنیم که سنت‏گرایان بر مسئله حقیقت تأکید می‎کنند.

پورحسن درپایان تصریح کرد: لذا باید توجه داشت که نظریه پلورالیسم بر نظریه نجات تأکید دارد. پلورالیسم تابعی از نظریه سنت‏گرایان تلقی می‎شود نه اینکه در مقابل یکدیگر باشند. بر اساس دیدگاه نصر اگر دینی به نحو کامل صاحب حکمت و شریعت و حقیقت مطلق باشد راه نجات او برترین راه نجات خواهد بود.