مکان های دیدنی مشهد با شان زائر امام رضا(ع) سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای موجود زائران حرم رضوی سالانه 200 میلیون تشرف انجام می دهند تا از فیوضات معنوی بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) بهره مند شوند.

این افراد در فضای معطر صحن ها و رواق ها با عطر بهشتی در محضر ولی خدا، لحظات دلنشینی را برای خود رقم می زنند و از سرچشمه عشق به امام غریبان سیراب می شوند اما پس از این دقایق فراموش نشدنی به دنبال سپری کردن بقیه اوقات خود در شهر هستند.

مشهد با امکانات فاصله دارد

طی سالهای اخیر در شرق مشهد منطقه ای را برای افزایش جاذبه های گردشگری پیش بینی و در آن سرمایه گذاری کرده اند، در این زمین بزرگ 2 مجتمع بزرگ خرید تدارک دیده شده است که با توجه به نرخ های افسار گسیخته اش فاقد جاذبه برای ماندگاری است.

مجتمع آبی در مشهد مورد تبلیغات قرار دارد که مخاطب نمی تواند همواره در طی اقامت فقط شنا کند، این گونه سرگرمی ها یک بار مصرف و خسته کننده است.

پارکهای بدون امکانات

طی سالهای اخیر شهرداری مشهد همت خود را معطوف احداث پارکهای مختلفی کرده است که هر یک به اندازه وسعت خود، سایه ای برای فرار از آفتاب سوزان است، اما حقیقیت آن است که نه پارک ملت که قدیمی ترین بوتان مشهد محسوب می شود و نه کوهسنگی که میلیاردها تومان اعتبار را بلعیده است، به جز چند نیمکت و درختانی که هنوز تازه رسته هستند، چیز دیگری وجود ندارد.

امسال به علت کارهای توسعه و عمران فروشگاه های عرضه کننده صنایع دستی در کوهسنگی را تخریب و به جای آن کار خاصی نکرده اند.

استخر قدیمی شهرداری که زمانی محل قایقرانی و تفریحاتی سالم بوده اند راکد و کم عمق در معرض دید قرار دارد، از تعداد فروشگاه های مواد غذایی و اسباب بازی فروشی های داخل بوستان کاسته شده و معماری آن نیز به گونه ای است که جز در ساعات عصر نمی توان هرم آفتاب را تحمل کرد.

وکیل آباد مشهد هم اوضاعی بهتر از کوهسنگی ندارد، تنها رستوران آن در سه کیلومتری مرکز پارک قرار دارد، باغ وحش آن بیشتر از آن که محل تنوع حیوانات و مرغان رنگارنگ و ببر و شیر و پلنگ باشد، درگیر حاشیه هاست.

شهر بازیها نیز با اسباب های تکراری شان بیشتر بچه ها را کسل می کنند و خانواده ها را از ورود به این مجموعه ها دلسرد می کنند.

چه باید کرد

به نظر می رسد مشهد با آن عظمت معنوی و سابقه تاریخی و جایگاه فرهنگی نیاز مند توجه جدی و اساسی است.

مشهد برای اوقات فراغت زائر باید سرمایه گذاری میلیاردی کند، پارک طبیعی، موزه های متنوع، فروشگاه های ستنی، نمایشگاه های دائمی، بازارهای دیدنی کمبودهایی است که در مشهد محسوس است.

این که تعداد قطارها افزایش و پایانه ها را توسعه دهیم قطعا خوب است، اما زائر وقتی رسید چکار کند، او به تفریح، گشت و گذار، بازدید از محیط های فرهنگی و هنری نیاز دارد، این کاری است که باید بشود و تا به حال انجام نداده ایم.

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گزارش: محمد ابراهیمی