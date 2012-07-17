تلاش برای کاستن تنش ها بین فرانسه و تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوپوئن، رئیس جمهور تونس محمد منصف المرزوقی، سه شنبه در چارچوب یک سفر رسمی سه روزه وارد پاریس می شود تا به تنش هایی که بعد از انقلاب تونس ،در سال 2011، بین فرانسه و تونس ایجاد شده بود خاتمه دهد.

منصف المرزوکی طی اولین دیدار رسمی خود از فرانسه با همتای فرانسوی خود فرانسوا اولاند نخست وزیر فرانسه، ژان مارک ایرولت ،مذاکره خواهد کرد.او دیداری نیز با شهردار تونسی الاصل پاریس برتران دولانوئه، دیدار خواهد کرد.

منصف المرزوقی از تمایلش برای کاستن تنش های بین فرانسه و تونس خبر داد.

حمایت نیکولا سارکوزی در زمان انقلاب تونس از بن علی دیکتاتورسابق این کشور و کمک وی برای سرکوب تظاهرات مردم باعث شده بود تونس بعد از انقلاب روابط سردی را با پاریس تجربه کند.

