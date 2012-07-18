پرسپولیس پتانسیل حضور قدرتمند در لیگ را دارد/ ژاپن از آسیا فاصله گرفته

مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت پرسپولیس پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط تیم خوب است و پس از تمرینات بدنسازی خوبی که پشت سر گذاشتیم، از زمان حضور مانوئل با فشردگی بیشتری برنامه‌های تاکتیکی را پیگیری کردیم تا زمانیکه از دست دادیم، جبران شود. امیدوارم هم کادر فنی و هم نفرات جدید بتوانند به موفقیت تیم در فصل جاری کمک کنند.

وی افزود: مانوئل مربی با تجربه‌ای است اما به زمان بیشتری برای اجرایی شدن تفکراتش در تیم نیاز دارد، گرچه در این مدت ما برنامه‌های تاکتیکی را با جدیت دنبال کردیم. امیدوارم با مانوئل که کارنامه خوبی دارد، فصل موفقی را پشت سر بگذاریم و با نفرات جذب شده به جایگاه اصلی پرسپولیس دست پیدا کنیم.

کاپیتان پرسپولیس با بیان اینکه قطعا شرایط این تیم بازی به بازی بهتر می‌شود اما قصد داریم از شروع لیگ امتیازات را ذخیره کنیم، در مورد دیدار هفته نخست لیگ برتر برابر صنعت نفت آبادان، خاطرنشان کرد: شرایط آب و هوایی و گرمای آبادان مهمترین مشکل پرسپولیس در بازی با نفت آبادان است اما سعی می‌کنیم با غلبه بر آن لیگ را با نتیجه‌ای خوب آغاز کنیم.

وی از هواداران تیم خواست صبور باشند زیرا پرسپولیس با کادر فنی فعلی نتیجه می‌گیرد و تاکید کرد: پرسپولیس فصل بدی را پشت سرگذاشت و امسال این پتانسیل را دارد که با حضور یک مربی کارنامه‌دار و بازیکنان ملی‌پوش، حضور قدرتمندی در مسابقات لیگ داشته تا هواداران با شادی ورزشگاه را ترک کنند.

مهدی مهدوی‌کیا در مورد محرومیت پرسپولیس از برگزاری دو دیدار خانگی بدون حضور تماشاگران خاطرنشان کرد: بسیار امیدوارم مسئولان فدراسیون محرومیت تیم را ببخشند و اجازه دهند حضور هواداران پرسپولیس در دیدارهای خانگی آزاد شود.

وی که یکی از تماشاگران دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و ژاپن بود، در خصوص این مسابقه اظهار داشت: تیم ژاپن در دیدار دوم عملکرد خوبی داشت و توانست شکست بازی نخست را جبران کند. آنها تیم خوبی را در اختیار داشتند که بازی تک ضرب و پاس‌های کوتاه را به خوبی انجام می‌دادند. ضمن اینکه آنها تیم ایران را آنالیز کرده و به خوبی از نقاط ضعف تیم ایران استفاده کرد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه فوتبال ژاپن در همه رده‌ها از فوتبال آسیا فاصله گرفته است، در پایان گفت: تیم ایران هم تیم خوبی است و با توجه به اینکه در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه سختی قرار ندارد، می‌تواند با درایت علی دوستی‌مهر که کارش را به خوبی بلد است، در آن رقابتها نتایج خوبی را کسب کند.