رمزگشایی از سرنوشت امام موسی صدر در رمان یک نویسنده ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جمشیدی این کتاب را بر محور ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی و حضور وی در دوره معمر قذافی در این کشور به رشته تحریر درآورده است.

«شب رنج موسی» به تازگی مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی با حمایت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و از سوی انتشارات روزگار راهی بازار می‌شود.

این کتاب 200 صفحه‌‌ای در فصول متعددی نوشته شده و بیشتر داستان آن حول و حوش حضور امام موسی صدر در لیبی می‌گذرد.

امام موسی صدر 14 خرداد سال 1307 در محله چهار مردان قم به دنیا آمد. پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی در خرداد 1322 رسما به حوزه علمیه قم پیوست و قریب 13 سال از مدرسین حوزه‌های علمیه قم و نجف کسب فیض کرد.

این مرجع دینی و سیاسی شیعیان پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تاسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد.

امام موسی صدر در 9 شهریور 1357 طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی، ناپدید شد و تاکنون اخبار ضد و نقیضی درباره زنده بودن یا نبودن وی منتشر شده و این وضعیت مبهم همچنان پابرجاست.