  1. فرهنگ و ادب
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱:۴۷

رمزگشایی از سرنوشت امام موسی صدر در رمان یک نویسنده ایرانی

رمزگشایی از سرنوشت امام موسی صدر در رمان یک نویسنده ایرانی

رمان «شب رنج موسی» نوشته مصطفی جمشیدی درباره حضور امام موسی صدر در لیبی مجوز انتشار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جمشیدی این کتاب را بر محور ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی و حضور وی در دوره معمر قذافی در این کشور به رشته تحریر درآورده است.

 «شب رنج موسی» به تازگی مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی با حمایت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و از سوی انتشارات روزگار راهی بازار می‌شود.

این کتاب 200 صفحه‌‌ای در فصول متعددی نوشته شده و بیشتر داستان آن حول و حوش حضور امام موسی صدر در لیبی می‌گذرد.

امام موسی صدر 14 خرداد سال 1307 در محله چهار مردان قم به دنیا آمد. پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی در خرداد 1322 رسما به حوزه علمیه قم پیوست و قریب 13 سال از مدرسین حوزه‌های علمیه قم و نجف کسب فیض کرد.

این مرجع دینی و سیاسی شیعیان پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تاسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد.

امام موسی صدر در 9 شهریور 1357 طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی، ناپدید شد و تاکنون اخبار ضد و نقیضی درباره زنده بودن یا نبودن وی منتشر شده و این وضعیت مبهم همچنان پابرجاست.

کد مطلب 1652059

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