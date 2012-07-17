اعتراض اعضای شورا به تخریب باغهای بزرگ پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درجلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران در بخشی از مناطق دارای باغهای گسترده ای است، گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر این باغات دستخوش تغییرات گسترده ای شده و تغییر کاربریها نگرانیهایی برای اهالی این محلات ایجاد کرده است.



وی با ارائه تصاویر ماهواره ای از چند باغ بزرگ ازگل گفت: یکی از باغات ازگل به عنوان باغ شهرداری که در طرح تفصیلی در پهنه آ 122 قرار گرفته و دارای کاربری غیر قابل تغییر است طی سالهای 2005 تا 2011 ، 80 درصد این باغ 20 هزار و 150 متر مربعی از بین رفته است. در حالیکه این باغ دارای درخت با قدمت بالا بوده .



ابتکار به باغ 2 هزار متری دیگری در مجاورت همین باغ اشاره کرد که تمامی درختان آن تخریب و به ساختمان بزرگی مبدل شدند.

به گفته دبیر کمیته محیط زیست شورا 3 باغ 3 هزار و 118 متری به نام گلستان ، باغی 3 هزار و 890 متری در خیابان امید نیز به طور کلی تخریب و تمامی درختان قدیمی آن از بین رفته است.



وی خواستار توضیح شهرداری در خصوص چگونگی این تغییرات شد.



در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر با بیان اینکه این درختان سرمایه های ملی هستند، گفت: نباید این درختان ارزشمند به خاطر سودجویی افراد از بین بروند. بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت کسانی که درختان را عمدا از بین ببرند و در آن ساخت و ساز کنند باید کل املاکشان به نفع شهر توقیف شود. اگر ما این قانون را اجرایی کرده بودیم این گونه باغهای تهران تخریب نمی شد.



در ادامه عباس شیبانی عضوی که کمتر در جلسات شورای شهر اظهار نظر می کند با اعتراض به روند تخریب باغات تهران گفت: باید همین الان تصویب شود که این زمینها به صورت باغ بر گردند و درختان آن دوباره کاشته و به هیچ وجه تغییر کاربری در این باغات داده نشود و کسانی که این تغییرات را اعمال کرده اند نیز جریمه شوند.



در ادامه حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه پیگیری این موضوعات نیاز به زمان طولانی ندارد گفت: باید کمیته ای در شورا تشکیل شود و هر چه سریعتر در خصوص این تغییرات گزارشی تهیه کرده و در جلسه آینده ارائه کنند.



وی ادامه داد: متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تغییر مسیر قناتها برای ساخت و سازهای عمرانی مترو بسیاری از باغات با مشکل کمبود آب و آبیاری روبرو هستند.



حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با بیان اینکه گزارشات و تصاویر واضح است که تخلف صورت گرفته و باید شهرداری جواب دهد چگونه بدون اطلاع آنها چنین تخریب های گسترده ای انجام شده است.



وی با بیان اینکه در گذشته گزارش تخریب دو باغ در منطقه 1 و 5 به شهرداری ارائه شد اما جواب شهرداری به قطع 2 هزار درخت در این باغات این بود که هیچ تخلفی صورت نگرفته است، گفت: آیا قطع شدن 2 هزار درخت تخلف محسوب نمی شود از شهرداری می خواهم تنها به گزارش شهرداران منطقه خود توجه نکند و در تصمیم گیریهایش گزارشات شورا را که بر اساس مستندات قانونی است را نیز مدنظر قرار دهد.



احمد مسجد جامعی در ادامه خواستار توجه به تخریب باغات جنوب شهر تهران شد و گفت: راه آهن و شوش پر از باغاتی بوده که الان اثری از آنها نیست باید تخریب باغات ارزشمند ری نیز در نظر گرفته شود.



وی با اشاره به درختان قدیمی منطقه کن که به دلیل ساخت قهوه خانه ها در جوار آنها در معرض تخریب است، گفت: باغات یافت آباد نیز در حال تبدیل شدن به بازارهای مبل هستند و ما باید در مورد تخریب باغات نگاه جامعی داشته باشیم و آب مورد نیاز آنها را تامین کنیم.



علیرضا دبیر در ادامه به حکمهای قضایی که در خصوص تغییر کاربریها وجود دارد که چمران در پاسخ به وی گفت: مرجع تصمیم گیری باغات بر عهده شوراست و حکمهای قبلی که دیوان صادر می کرد نیز چندی پیش در شورا مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در این رابطه حکم قانونی وجود ندارد.

همچنین بر اساس طرح تفصیلی باغات کن تماما در فضای سبز عمومی قرار گرفته و قهوه خانه هایی که در جوار رودخانه ها است نیز باید به تملک شهرداری درآید و کاربری هایشان تماما فضای سبز می شوند.



تقوی نماینده شهرداری تهران نیز خواستار ارائه گزارش قبل از طرح در شورا شد و گفت: ما اطلاعی از این موضوع نداریم و پس از کسب اطلاعات بیشتر پاسخی به شورا ارائه می کنیم.



در پایان چمران اعلام کرد تیم مشترکی روز جمعه این هفته متشکل از مختاری رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، شهردار منطقه 1 و نماینده کمیسیون عمران از این باغات بازدید و گزارشی ارائه می کنند.



معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در ادامه این جلسه با اشاره به فعالیتهای شهرداری تهران در خصوص توسعه فضای سبز گفت: نمی خواهم از این تخریبها حمایت کنم اما شهرداری در این سالها سرانه فضای سبز را به طور گسترده افزایش داده است که چمران در پاسخ به وی گفت تلاشهای شهرداری جای تقدیر دارد اما اینکه درختان تنومند را درآوریم و نهالهای باریک بکاریم به درد تهران نمی خورد اگر ما بتوانیم همین باغات تهران را حفظ کنیم بیشتر به درد تهرانی ها می خورد تا اینکه نهالهای باریک را در دامنه کوهها بکاریم که هنوز پس از چهار سال یک درخت آن هم سبز نشده است.



پروین احمدی نژاد در ادامه به قطع درختان قدیمی اتوبان رسالت برای ساخت خطوط بی آر تی اشاره کرد و گفت: اگر این درختان هم جابه جا هم شده باشند باز نیز مردم این منطقه از داشتن چنین درختانی محروم شده اند.