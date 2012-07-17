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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

امامی در گفتگو با مهر:

اولویت بندی در طرح های کشاورزی ضروری است

اولویت بندی در طرح های کشاورزی ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان گلستان گفت: اجرای طرح های توسعه کشاورزی نیازمند اولویت بندی است و باید نقاط ضعف شناسایی و تبدیل به قوت شوند.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت موجود  کشاورزی نیازمند ترمیم و مرمت است و اگر منابع تخصیص یابد، باید وضعیت موجود را جهت دار کنیم و این امر اولویت بیشتری دارد.

وی بیان داشت: اکنون نسبت به موضوع طرح های توسعه کشاورزی بحث وجود دارد و این طرح هایی که اکنون در حال واگذاری است به لحاظ زیر ساختی هزینه بر است.

امامی گفت: زمین هایی که در حال واگذاری است به لحاظ زیرساختی چون هزینه بر است، آماده سازی آن  کار دانشجو و فارالتحصیل بیکار نیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا بیان داشت: دولت باید اول تامین اعتبار برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز انجام می داد تا هزینه های بهره برداران کاهش می یافت.

وی یادآورشد: اکنون دانشجویان باید ابتدا زیرساختها را آماده کنند که این از نظر اقتصادی به صرفه نیست و مشکلات بعدی را به دنبال دارد.

امامی درباره طرح های مهر ماندگار گفت: یکسری طرح ها را دولت قرار است در مهر ماندگار ببرد و معنا و مفهوم آن این است که قبل از پایان دوره دولت باید بهره برداری شوند و مشکل اعتباری وجود ندارد.

دبیر مجمع نمیاندگان گلستان با اشاره به نرخ بیکاری در گرگان و آق قلا گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده و اشتغال های موقت ایجاد شده روند مطلوب است ولی واقعیت آن است که نرخ واقعی بیکاری بیشتر است.

کد مطلب 1652076

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