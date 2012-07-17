دستگیری یک احتکارکننده مرغ در رضوانشهر/ کشف 9 کوزه تاریخی در رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از شیوههای مختلف فرهنگی برای مقابله با بدحجابی در جامعه استفاده خواهد کرد، افزود: برخورد با افراد بی حجاب و توجه به رعایت حجاب و عفاف از وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی نیروی انتظامی محسوب می شود.

وی با اشاره به برخورد لسانی با افراد بد حجاب در جامعه تصریح کرد: در صورت تکرار جرم، افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند.

فرمانده پلیس گیلان همچنین از بررسی وضعیت اخلاقی پارکها، تفرجگاهها و فضاهای عمومی خبر داد و گفت: رسالت نیروی انتظامی بررسی وضعیت عفاف در جامعه است که در این زمینه تا کنون گامهای را موثری برداشته است.

وی با اشاره به رسالت رسانه ها در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه افزود: رسانه ها در زمینه آگاه سازی جامعه نقش اساسی دارند.

نجات جان راننده گرفتار در آتش توسط پلیس راه گیلان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: در ساعت هشت بامداد دیروز در فاصله 100 متری پاسگاه پلیس راه رشت - قزوین یک دستگاه سواری روآ به رانندگی محمد تقی - ت به دلیل نامعلوم پس از برخورد با نیوجرسی در وسط جاده واژگون و بلافاصله دچار حریق شد.

سرهنگ مجید جمشاد افزود: با توجه به فاصله نزدیک محل حادثه با پاسگاه پلیس راه، مامور مراقب راه این پاسگاه صحنه حادثه را رویت و ضمن اطلاع به سایر همکاران خود با کپسولهای آتش نشانی موجود در پاسگاه، خطر را به جان خریده و برای نجات جان راننده گرفتار در خودروی واژگون شده و در حال حریق که هر لحظه احتمال انفجار آن متصور بود وارد عمل می شوند.

وی اظهارداشت: آنان نخست با مهار آتش اطراف خودرو و شکستن شیشه جلوی وسیله نقلیه راننده را به سلامت از داخل خودرو خارج و پس از آن از گسترش آتش و انفجار خودرو و به خطر افتادن جان سایر افراد تا رسیدن خودروهای آتش نشانی اقدامات موثری را انجام دادند.

رئیس پلیس راه استان گفت: خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به موقع کارکنان پلیس راه استان راننده خودرو از مرگ حتمی نجات یافت و خطر انفجار خودروی دوگانه سوز و صدمه دیدن به سایر افراد خودروهای عبوری نیز از میان رفت، به دلیل شدت حریق تمام خودرو در آتش سوخت و تنها بدنه سوخته ای از خودرو بجا مانده است.

کشف بیش از 4 کیلو مواد مخدر در رشت

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر و کشف بیش از چهار کیلو ماده مخدر از نوع تریاک و حشیش خبر داد.

سرهنگ فرهاد فلاح کریمی افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت شخصی به هویت ح.ر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر رشت، پیگیری این موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران عملیات ویژه با تحقیقات نامحسوس پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل و به چگونگی حمل مواد مخدر توسط این فرد و همدست خود به گیلان پی بردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: اکیپهای عملیات ویژه پلیس موفق شدند این دو قاچاقچی را در عملیات تعقیب و گریز با یک خودروی سواری متوقف و با رعایت نکات ایمنی در بازرسی از خودرو دو کیلو و 960 گرم ماده مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی و بسته بندی شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی همچنین به عملیات دیگر این پلیس اشاره کرد و اظهار داشت: در این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان موفق شدند قاچاقچی دیگری که در تهیه و توزیع حشیش فعالیت می کرد را شناسایی و مقدار یک کیلو و 600 گرم حشیش از وی کشف و ضبط کردند.

کریمی در ادامه از تلاش شبانه روزی پلیس برای زدودن مواد مخدر از جسم و روح هم استانی های خود خبر داد و اعلام کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از هیچ کوششی در زمینه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر فروگذار نخواهد کرد.

کشف 9 کوزه سفالی با قدمت تاریخی در رودبار

اکیپهای عملیاتی پلیس شهرستان رودبار مستقر در محور علی آباد به راننده و سرنشین یک خودروی پراید مشکوک شدند، بر اساس این گزارش اکیپهای عملیاتی پلیس پس ار توقف خودرو و متعاقب آن در بازرسی از این خودرو 9 کوزه سفالی با قدمت تاریخی که متهمان قصد انتقال این اشیاء را از شهرستان طارم زنجان به منجیل داشتند، کشف و ضبط کرده و متهمان را دستگیر کردند.

متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کشف ماده مخدر از نوع تریاک در فومن

ماموران عملیات ویژه پلیس مبازره با مواد مخدر شهرستان فومن روز گذشته دو کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

ماموران عملیات ویژه پلیس مبازره با مواد مخدر شهرستان فومن در پی گزارش مردمی مبنی بر اینکه شخصی با هویت معلوم در پوشش مسافر اقدام به حمل و فروش مواد مخدر می کند، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

ماموران عملیات ویژه پلیس مبازره با مواد مخدر با تحقیقات نامحسوس پلیسی از انتقال مواد مخدرتوسط این فرد در پوشش مسافر اتوبوس اطمینان حاصل و در بازرسی از کیف سامسونت حبیب 30 ساله اهل و ساکن سیرجان استان کرمان دو کیلو ماده مخدر از نوع تریاک و دو گرم شیره تریاک را کشف و ضبط کردند.

این متهم سابقه دار بوده و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

دستگیری یک احتکارکننده مرغ در رضوانشهر

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با هماهنگی ماموران گشت اداره تعزیرات به اجرای طرح نظارت بر اصناف پرداختند.

سرهنگ عباس اسماعیلی بیان داشت: ماموران در حین بازدید از تعدادی از اصناف به یک دستگاه خودروی نیسان حمل مرغ مشکوک شده و در بازرسی از آن مقدار هزار و 500 کیلو مرغ کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این متهم دستگیر و مرغها تحویل اداره تعزیرات شد از مردم شهرستان خواست با علم و آگاهی از هرگونه ناهنجاری در جامعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.