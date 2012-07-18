حجت الاسلام مجید قریشی گفت: بیشترین کاری که در زمینه حجاب و عفاف باید در دانشگاه ها انجام شود در حوزه بینشی دانشجویان است.

وی ادامه داد: تا تغییری در فکر رخ ندهد تغییری در رفتار اتفاق نمی افتد، تا کنون برای تغییر بینش دانشجویان نشست ها، سخنرانی‌ها زیادی برگزار شده و همچنین رسانه‌های مکتوب و مجازی راه اندازی شده است.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم اما می توان گفت که حجاب و عفاف در دانشگاه ها نسبت به فضای عمومی جامعه بهتر است.

وی افزود: تدین در دانشگاه ها بسیار بالا است به طوریکه در اعتکافی که برگزار شد بیش از 30 هزار دانشجو شرکت کردند.