موفقیت آموزش پرورش در گرو تبدیل 70 درصد دبیرستانها به هنرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی روز سه شنبه در دومین روز از بیست و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور که در مرکز همایشهای بین المللی رازی در حال برگزاری است گفت: اجلاس روسای آموزش و پرورش از زمان شهید رجایی هر سال در هفته اول مردادماه برگزار می شود که امسال به دلیل ماه مبارک رمضان اجلاس یک هفته زودتر برگزار شد.



وی با اشاره به فعالیت کارگروههای تخصصی ویژه تحول بنیادین در این اجلاس افزود: تعداد کارگروههای تشکیل شده 16 کارگروه است که شامل کارگروه ارتقای جایگاه علمی و منزلت اجتماعی معلم و تحول بنیادی، کارگروه نخبگان دانش آموز، تربیت اسلامی و تحول بنیادی، کارگروه محتوا و تحول بنیادی، کارگروه فناوری و تحول بنیادی، کارگروه سنجش ، ارزیابی و تحول بنیادی، کارگروه استقرار نظام جدید آموزشی ، کارگروه سند و نقشه راه تحول بنیادی، کارگروه بررسی برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای مالی و ساماندهی نیروی انسانی، کارگروه انسداد بیسوادی، آموزش بزرگسالان است.



به گفته وزیر آموزش و پرورش نخبگان تحت حمایت این وزارتخانه هستند و در صدد هستیم نخبگانی را تربیت کنیم که در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.



حاجی بابایی با بیان اینکه تمام کارهایی که در آموزش و پرورش انجام گرفته در راستای ارتقای محتوا بوده است، تصریح کرد: حتی اگر یک معاون به مدرسه اضافه شده است در راستای ارتقای محتوا بوده است.



وزیر آموزش و پرورش به صحبتهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش نقشه راهی دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده و مقام معظم رهبری این سند را نسخه نامیده اند که این افتخار بزرگی برای آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: در طول 33 سال گذشته نخستین بار است که معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.



حاجی بابایی با اشاره به ضرورت رشد هنرستانها گفت: تاکنون ایجاد هنرستانها 42 درصد رشد داشته و اگر روزی به جایی برسیم که 70 درصد دبیرستانها به هنرستان تبدیل شوند آن روز افتخار بزرگی برای آموزش و پرورش است.



به گفته وی، دانش آموزان را باید به سمتی سوق دهیم که تمایل به رفتن به هنرستان داشته باشند. اگر تعداد هنرستانها افزایش نیابد نیاز کشور در زمینه های مختلف برطرف نخواهد شد.