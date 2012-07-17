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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

محمدیان در گفتگو با مهر:

5 محفل معنوی برای استقبال از ماه رمضان در نیشابور برگزار می‌شود

5 محفل معنوی برای استقبال از ماه رمضان در نیشابور برگزار می‌شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از برگزاری پنج محفل معنوی برای استقبال از ماه مبارک رمضان در بقعه متبرکه امامزاده محروق این شهرستان خبر داد.

احمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مراسم مناجات شعبانیه به همت اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور در دهه سوم شعبان‌المعظم در بقعه متبرکه امامزاده محمد محروق برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مناجات شعبانیه یکی از نغزترین، معروف‌ ترین و و زیباترین ادعیه است که حضرت امیر(ع) و امامان دیگر در ماه شعبان می‌خواندند، اظهار داشت: در مفاتیح‌الجنان نیز در اعمال مشترکه ماه شعبان، به عنوان "عمل هشتم" آمده است.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب این مناجات را نمونه کامل از تضرع و وصف حال برگزیده‌ ترین بندگان صالح خدا با معبود و محبوب خود می‌دانند.

این مقام مسئول اوقاف نیشابور ادامه داد: این پنج محفل نورانی از روز دوشنبه 26 تیر همزمان با نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا 30 تیرماه سال جاری ادامه می‌یابد.

مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: مداحان کشوری مانند محسن طاهری، رضا نبوی، مهدی سماواتی، مهدی منصوری و عباس عراقی زیارت، مناجات و ادعیه را قرائت می‌کنند و ححج الاسلام علم‌الهدی، رجایی خراسانی، پژمان‌فر و مقری فیض منبر می‌دهند.

محمدیان با اشاره به اینکه برای رفاه حال زائران و مهمانتان سرویس برگشت از محل بقعه متبرکه به نقاط مختلف شهرستان آماده خدمت‌رسانی است، اضافه کرد: میهمانان در پایان مراسم بر سفره متبرک وقفیات می‌نشینند.

کد مطلب 1652102

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