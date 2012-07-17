احمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مراسم مناجات شعبانیه به همت اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور در دهه سوم شعبان‌المعظم در بقعه متبرکه امامزاده محمد محروق برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مناجات شعبانیه یکی از نغزترین، معروف‌ ترین و و زیباترین ادعیه است که حضرت امیر(ع) و امامان دیگر در ماه شعبان می‌خواندند، اظهار داشت: در مفاتیح‌الجنان نیز در اعمال مشترکه ماه شعبان، به عنوان "عمل هشتم" آمده است.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب این مناجات را نمونه کامل از تضرع و وصف حال برگزیده‌ ترین بندگان صالح خدا با معبود و محبوب خود می‌دانند.

این مقام مسئول اوقاف نیشابور ادامه داد: این پنج محفل نورانی از روز دوشنبه 26 تیر همزمان با نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا 30 تیرماه سال جاری ادامه می‌یابد.

مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: مداحان کشوری مانند محسن طاهری، رضا نبوی، مهدی سماواتی، مهدی منصوری و عباس عراقی زیارت، مناجات و ادعیه را قرائت می‌کنند و ححج الاسلام علم‌الهدی، رجایی خراسانی، پژمان‌فر و مقری فیض منبر می‌دهند.

محمدیان با اشاره به اینکه برای رفاه حال زائران و مهمانتان سرویس برگشت از محل بقعه متبرکه به نقاط مختلف شهرستان آماده خدمت‌رسانی است، اضافه کرد: میهمانان در پایان مراسم بر سفره متبرک وقفیات می‌نشینند.