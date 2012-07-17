ورود دام قاچاق زنگ خطری برای افزایش بیماریهای مشترک دام و انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غریب پیش ازظهر سه شنبه در همایش استانی بیماریهای انسان و دام در سالن فارابی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس گفت: با تغییرات اقلیمی و جمعیتی، دامنه تهدیدات بیماری های مشترک انسان و دام رو به گسترش است و اقدامات پیشگیری و مراقبتی خاصی را می طلبد.

غریب، پیشگیری و کنترل از بیماری های مشترک انسان و دام را کاری مشارکتی سازمان دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی دانست و افزود: ساماندهی تردد و واردات دام در مراقبت و مهار بیماری های مشترک انسان و دام امری حیاتی است.

وی در بخش از سخنانشان با اشاره به بیماری های نوپدید اظهارداشت: بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی از میان یک هزار و 709 عامل بیماری زا، 832 عامل یعنی 49 درصد آنها از طریق حیوانات به انسان منتقل می شوند و بیشترین مشکلات اقتصادی اجتماعی را برای جوامع به همراه داشته است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی و تردد دام به صورت قاچاق در بیماری مشترک انسان و دام بسیار مهم است و باید ظرفیت های بالقوه بخش هه در حوزه پیشگیری و اطلاع رسانی این بیماری هم افزایی شود.

رئیس سازمان دامپزشکی استان هرمزگان گفت: با اقدامات پیشگیرانه در بروز بیماریهای مشترک انسان و حیوان خوشبختانه در استان هرمزگان بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام همچون تب مالت، سالک و... تحت کنترل است.

وی با بیان اینکه بالغ بر 49درصد عفونتهای شناخته شده در جهان بین حیوان وانسان قابل انتقال بوده، اضافه کرد: بالغ بر 73 درصد از بیماریها نو پدید شناخته شده در دهه های اخیر نیز بین حیوان وانسان مشترک است.

وی در خصوص بیماری تب مالت که یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین حیوان وانسان است اشاره داشت که علائم بالینی آن در حیوانات بیشتر به صورت سقط جنین دیده می شود و این بیماری خسارت اقتصادی فراوانی به دامها، سقط جنین، کاهش تولید شیر، عقیم و نازایی وارد می کند و دامهای مبتلا به بروسلوز معمولا در اولین دوره آبستنی سقط کرده در هنگام سقط و پس از آن ترشحات آلوده رحمی باعث آلودگی محیط و مزارع و مراتع شده و موجب انتشار بیماری و آلودگی به سایر حیوانات و انسان می شود.

غریب با اظهار اینکه دفع باکتری در شیر یکی دیگر از راههای انتشار بیماری است در ادامه این بیماری را یکی از معضلات بهداشتی جوامع مطرح کرد که تنها تعداد محدودی از کشورهای جهان این بیماری را ریشه کن نموده و یا در آستانه ریشه کنی قرار دارد.

غریب افزود: سل نیز یکی از مهمترین بیماریهای عفونی و مشترک بین حیوان و انسان است که در اکثر نقاط دنیا شایع است عامل بیماری در گاو عمدتا از طریق تنفس وارد بدن می شود ولی می تواند از راههای گوارشی، مادرزادی، تماس جنسی و پوست آسیب دیده نیزانتقال یابد.

وی در تشریح نتایج عملکرد فنی دامپزشکی هرمزگان را در خصوص مقابله با بیماری های مشترک مثبت ارزیابی کرده و پوشش خدمات سال گذشته را در خصوص واکسیناسیون تب مالت در جمعیت دامی گاو، گوساله و گوسفند و بز جمعا بالغ بر 205 هزار راس و تست سل گاوی دو هزار و 42 نوبت و واکسیناسیون هاری دو هزار و 229 قلاده و تست مشمشه تک سمی ها را بالغ بر 46 راس گزارش کرده و در خصوص مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از طریق انگل خارجی عملکرد و عملیات مبارزه با انگلهای داخلی را در سال گذشته بالغ بر 900 هزار راس در گاو، گوساله، گوسفند، بز و شتر بیان کرد.