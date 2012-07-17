فرنگی کاران المپیکی به تهران بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگی کاران المپیکی کشورمان در حالی راهی مشهد شده بودند که کادر فنی برای ایجاد تنوع در تمرینات آماده سازی چنین برنامه‌ای را در دستور کار قرار داد. البته این کشتی گیران در مدت حضور در مشهد مقدس ضمن حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، برنامه‌های تمرینی خود را نیز در خانه کشتی این شهر پیگیری می‌کردند.

فرنگی کاران شب گذشته پس از این سفر تفریحی زیارتی به تهران بازگشتند تا پس از دو روز استراحت، خود را مهیای حضور در مرحله پایانی اردوی آماده سازی کنند. آخرین اردوی فرنگی کاران ملی پوش برای حضور در رقابت‌های المپیک 2012 لندن نیز از روز 29 تیرماه در محل خانه کشتی تهران آغاز می‌شود و تا روز 12 مردادماه ادامه خواهد داشت.

- اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان و شیرزاد بهشتی طلا (تهران) و شهاب اسدی و شاهین اسدی (البرز)

60 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس)، عبدالمحمد پاپی (خوزستان) و میثم هوشیار (فارس)

66 کیلوگرم: سعید عبدولی و محمد سرخی‌نژاد (خوزستان)

84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان) و علی قیطاسی (فارس)

96 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) و مهرداد بایندور (فارس)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده (مازندران) و امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمد بنا (تهران)

مربیان: جمشید خیرآبادی (کردستان)، ناصر نوربخش (تهران)، ایرج اسفندیاری‌فر (خوزستان) و رسول جزینی (اصفهان)

مسئول تغذیه: رامین امیرساسان (آذربایجان شرقی)

فیزیوتراپ: رایف بهایدینوف رفتوف

ماساژور: توحید ناعمی (تهران) و مهدی عظیمیان (اصفهان)

سرپرست: حسام‌الدین جعفری (تهران)