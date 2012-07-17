7500 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی در کشور پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی سازمان های استانی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان با حضور عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور در سنندج برگزار شد و طی آن عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت هفت هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات در سراسر کشور خبر داد.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور در این نشست با بیان اینکه در سال گذشته هفت هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات در راستای حفظ و ایجاد اشتغال از سوی این بانک پرداخت شده است، گفت: هر طرحی که به بانک توسعه تعاون معرفی شده باشد و به ایجاد اشتغال یا حفظ اشتغال موجود در کشور و به ویژه در کردستان کمک کند برای دریافت تسهیلات مورد پذیرش و حمایت همه جانبه قرار می گیرد.

بهمن خادم عنوان کرد: مقاومت های مردم کردستان در طول هشت سال دفاع مقدس و آسیب هایی که بخاطر موقعیت مرزی بودن این استان در مبارزه با دشمنان نظام متحمل شده اند بر هیچ کسی پوشیده نیست، بنابراین هر طرحی که منجر به رشد و بالندگی استان کردستان شود وظیفه همه مسئولان کشور است تا آن را مورد حمایت قرار دهند.

تلاش برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در کشور

وی همجنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور در پایان برنامه پنجم توسعه را از جمله اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی برای این بخش خواند و افزود: تحقق این مهم تنها با باور و اعتقاد همگانی به تعاون میسر است.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور تشکیل تعاونی ها با زیر مجموعه های زیاد و زنجیره ای نمودن تعاونی های مصرف، تقویت تعاونی های مرزنشین، تقویت تعاونی های زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی، شناسایی تعاونی های نیمه فعال و مشکل دار و تلاش در راستای احیای مجدد فعالیت آنها را از جمله اولویت های سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان در حوزه مربوط به اشتغال و تعاونی ها ذکر کرد.

خادم با اشاره به ادغام وزارتخانه ها، نقش مدیران را در ایجاد تعامل و تفاهم میان زیرگروه ها به منظور ایجاد یک وحدت رویه در حرکت به سمت تحقق اهداف و خدمت رسانی به جامعه حساس دانست و گفت: این تعامل و همکاری تدریجی بوده و به سپری شدن زمان وابسته است ولی خدمت رسانی به مردم ایجاب می کند که همکاری سازمان ها و انجام مشترک برنامه ها سریعتر انجام پذیرد.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور با بیان اینکه تعامل و همکاری سازمان های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استانها بیش از سایر سازمان ها ضروری است، افزود: توانمندسازی نیروها از طریق آموزش های فنی وحرفه ای و ارائه تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون با تلاش ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر به ایجاد فرصت های شغلی و حفظ اشتغال موجود در جامعه می شود و این رفع همان مشکلاتی است که مردم از مسئولان توقع رسیدگی به آنها را دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم در این نشست بیان کرد: انتظار می رود با نگاه ویژه ای که در سند توسعه اشتغال استان به بخش تعاونی ها شده است بتوان به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه درکشور نایل آمد.

معضل منابع بانکی در کردستان باید رفع شود

رامین اسدی تقویت بانک توسعه تعاون را تقویت اقتصاد استان دانست و افزود: بر اساس سند توسعه اشتغال نرخ بیکاری استان کردستان تا پایان سال 1394 باید به کمتر از هفت درصد برسد که در این زمینه می توان از ظرفیت های بانک توسعه تعاون استفاده بهتری کرد.

وی با بیان اینکه کمبود سرمایه درگردش، پایین بودن کیفیت تولیدات، عدم برنامه ریزی صحیح در واحدهای صنعتی به عنوان یک معضل در کنار مشکلات منابع بانکی، فعالیت این واحدها را مختل کرده است، افزود: همه دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان باید با هماهنگی کامل برای رفع این تنگناها گام بر می دارند.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود استان کردستان را در حوزه کشاورزی دارای پتانسیل های مناسبی ذکر کرد و اظهار داشت: در بخش توسعه کشاورزی و با بهره مندی از سدهای که در استان وجود دارد می توان با تشکیل و افزایش تعاونی های آب بران، تعاونی های باغات، تعاونی های صیادان و ... به افزایش ظرفیت های اشتغال در استان کمک کرد.