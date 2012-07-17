320 گفتمان عفاف گرایی در مدارس مشهد اجرایی شد

حجت الاسلام مهدی جودکی با اشاره به اقدامات تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گفتمان دینی با موضوع عفاف گرایی توسط ائمه جماعات مدارس برای دختران و پسران مقطع دبیرستان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اهداف این گفتمان ادامه داد: ترویج فرهنگ عفاف گرایی در مدارس، پاسخ گویی به نیازهای دینی دانش آموزان و انس دانش آموزان با روحانیت از جمله اهداف برگزاری گفتمان عفاف گرایی است.

حجت الاسلام جودکی یادآور شد: ائمه جماعات مدارس پیش از آموزش عفاف گرایی به دانش آموزان خود در قالب کارگاه های آموزشی، دوره های لازم را در این خصوص دیده اند.

وی با اشاره به ایجاد کتابخانه تخصصی عفاف و حجاب، بیان کرد: ایجاد کتابخانه تخصصی عفاف و حجاب در اداره کل تبلیغات اسلامی استان از دیگر اقدمات صورت گرفته در زمینه عفاف و حجاب است.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: در این کتابخانه کتاب هایی در حوزه عفاف و حجاب با 130 عنوان و کتاب های مرتبط با عفاف با 650عنوان قرار داده شده است.

معاون امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در اردوگاه شهید هاشمی نژاد خبر داد و افزود: این نمایشگاه به مدت سه روز در روزهای 20، 21 و 22 تیرماه برای هسته های فرهنگی جوان که از سایر شهرهای استان به مشهد آمدند برگزار شد.

حجت الاسلام جودکی در زمینه کارگروه عفاف و حجاب، تصریح کرد: کارگروه عفاف و حجاب در اداره تبلیغات اسلامی شکل گرفت و طرح هایی در این کارگروه ارائه شد که از جمله این طرح ها برگزاری دوره های تربیت مربی عفاف گرائی بود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: طرح تربیت مربی عفاف گرائی سه دوره برای ائمه جماعات مدارس و یک دوره برای خواهران حوزوی در شهرستان تربت جام، گناباد، نیشابور و کاشمر و دوره هایی برای گروه های تاثیرگذار از جمله رابطین عفاف و حجاب ادارات، مربیان پرورشی، روحانیون طرح هجرت و استقرار گذاشته شده است.