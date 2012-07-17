دستیار ویژه رئیس جمهور وارد خراسان جنوبی شد/ خبرنگاران دعوت نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از این سفر ملاقات با مسئولان و بررسی طرح های نیمه تمام به ویژه طرح های مهر ماندگار استان عنوان شده است.

استانداری خراسان جنوبی در اقدامی عجیب خبرنگاران را برای بازدید از این پروژه ها دعوت نکرده و تنها خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی برای این بازدید آن هم به گفته مسئولان نه به عنوان خبرنگار بلکه به عنوان همکاری با روابط عمومی استانداری دعوت کرده است.

اگر چه این اقدامات روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی برای جامعه خبری این استان تازه نیست اما جای سوال است که چرا خبرنگاران در عمده جلساتی که با حضور مسئولان بلند پایه کشوری برگزار می شود دعوت نیستند.

در گفتگویی که تلفنی خبرنگار ما با رابط خبر استانداری برقرار کرده است قسمت هایی از صحبت های محرابیان در بازدید از پروژه به شرح زیر آمده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: این طرح ها در خراسان جنوبی و شرق کشور از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که در قالب طرح های مهر ماندگار تعریف شده است.

علی اکبر محرابیان افزود: در این سفر از روند پیشرفت، سرعت و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح ها بازدید و تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای در عصر امروز در محل استانداری عنوان کرد: این جلسه با محوریت بررسی پروژه های طرح مهر ماندگار برگزار می شود.

محرابیان در مجموع سرعت اجرای طرح های مهر ماندگار در کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: متوسط سرعت این طرح ها در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است.