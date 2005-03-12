تمام نيروهاي سوري بايد از لبنان خارج شوند // دمشق بايد سياست خود را در منطقه تغيير دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، ويليام برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور خاورميانه امروز در گفتگوي مفصل با شبكه خبري "العربيه" ضمن اعلام اين مطلب افزود: جامعه بين المللي خواهان خروج كامل نيروهاي سوري از لبنان است .

وي گفت : من معتقدم كه بايد يك جدول زمانبندي شده براي خروج نيروهاي سوري از لبنان تعيين شود و ما از تري رود لارسن فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل به منطقه مي خواهيم دمشق را براي تعيين يك جدول زمانبندي شده تحت فشار قرار دهد.

معاون وزير خارجه آمريكا در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر مي كنيد لارسن با مقامات سوري به تفاهمي درخصوص خروج نيروهاي سوريه از لبنان برسند، اظهارداشت: به نظر مي رسد اكنون جامعه بين المللي براي عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان بسيج و متحد شده است. لذا اين امر به دولت سوريه برمي گردد كه چگونه مي خواهد به درخواست جامعه بين المللي پاسخ دهد.

برنزتصريح كرد: تمام تلاشها براي خارج ساختن نيروهاي سوريه از لبنان بكارگرفته شده است و آمريكا از تلاشهاي رود لارسن براي قانع ساختن سوريه حمايت مي كند.



وي با بيان اينكه آمريكا براي محاسبه سوريه گزينه هاي معتددي در اختيار دارد گفت : اگر دمشق درخواست جامعه بين المللي را براي خروج نيروهايش از لبنان برآورده نسازد، آمريكا گزينه هاي ديگري ازجمله اعمال مجازات شديدتررا درنظرخواهد گرفت .

معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاروميانه عواملي را موجب تيرگي روابط ميان دمشق و واشنگتن شده، برشمرد و به العربيه گفت : دمشق با جاي دادن برخي ازعوامل حزب بعث عراق و گروههاي جهادي فلسطين وطراحان عمليات ضد اسراييلي، روابط خود را واشنگتن سرد كرده است .

ويليام برنز همچنين گفت: سوريه اگر مي خواهد با آمريكا رابطه خوبي داشته باشد بايد رفتار و سياستهاي خود را در منطقه تغيير دهد و گروههاي تروريستي را سركوب نمايد و از تلاشهايي كه موجب تضييع روند صلح خاورميانه مي شود، خودداري كند.

وي با بيان اينكه اگر سوريه مي خواهد به صلح دست يابد بايد موضع خود را تغيير دهد، تصريح كرد: من معقتدم كه ما مي توانيم به طور آشكارببينيم كه برخي از گروههاي مبارز فلسطين در دمشق فعاليت مي كنند و نمونه آن عمليات اخيردر تل آويو است .

معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاروميانه با اشاره به مساله لبنان اظهارداشت : واشنگتن به همراه شريكان خود تلاش مي كنند تا فضايي را براي مردم لبنان بوجود آورند كه بتوانند در انتخاباتي آزاد، سالم و بدون دخالت بيگانگان شركت كنند.

وي در اظهاراتي مداخله جويانه در امور داخلي لبنان عنوان داشت: ملت لبنان حق دارد سرنوشت خود را بدست گيرد و اين به نفع لبنان و سوريه است.