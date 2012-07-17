انتشار ترجمه روسی عیسی و مریم در عرفان اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، آنه ماری شیمل، مستشرق آلمانی درباره اثر خود گفته است: «من این کتاب را نوشته بودم تا به هموطنانم نشان دهم که چه پل‌های محکمی بین اسلام و مسیحیت وجود دارند، زیرا امیدوار بودم احترامی که مسلمانان برای حضرت عیسی (ع)، پسر مریم (س)، قایلند و عشقی که به حضرت مریم می‌ورزند، بتواند به حلقه پیوندی میان این دو دین بدل شود.»

آنه ماری شیمل با ویژگی‌های منحصر به فرد در نگارش و توانایی درک و هضم فرهنگ و ادب ایرانی، توانسته ‌است بار دیگر با مطالعات و تحقیقات درازمدت و هدفمند، اثر بسیار ارزشمندی از خود بر جای گذارد.

وی با مراجعه متعدد به آیات قرآن، احادیث نبوی، متون صوفیانه، ادبیات شاعرانه مانند آثار عطار، مولوی، سنایی غزنوی و نظامی، به انعکاس شخصیت حضرت عیسی (ع) و حضرت مریم (س) در دین اسلام پرداخته است.

کتاب عیسی و مریم در عرفان اسلامی توسط دیمتری بیبایف از ترجمه فارسی محمدحسین خواجه‌زاده به روسی برگردانده شده و در تیراژ 1000 نسخه از سوی انتشارات نااوچنایاکنیگا چاپ و منتشر شده است. این کار به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو صورت گرفته است.