دعوت از خیریه های کشور برای استفاده از اردوگاه تفریحی چمخاله

سید اکبر کسایی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی اردوهای تربیتی، آموزشی و سیاحتی ویژه خانواده های آسیب دیده اجتماعی خبر داد و افزود: هدف از برگزاری اردوها تشویق و ترغیب مدجویان به اشتغال و اصلاح الگوهای رفتاری و اخلاقی و ایجاد تعادل، کسب تجربه و افزایش مهارتهای زندگی، افزایش روحیه تعاون و مشارکت جویی و کاهش آسیب رفتارهای پر خطر به جهت ارتقای سطح روحیه و تفریحات سالم و غنی سازی اوقات فراغت آنان است.

وی افزود: در راستای اجرای سیاستهای موسسه خیریه امام علی (ع) اردوهای فرهنگی، تفریحی درکنار بسترسرسبز طبیعت شمال ایران (شهرستان لنگرود منطقه چمخاله) محیطی مناسب درنظر گرفته شده وتمامی موسسات خیریه هم می توانند در زمینه اعزام مددجویان خود با هماهنگی قبلی با معاونت فرهنگی این موسسه ، مددجویان خود را به این اردوگاه اعزام کنند.

عضو ستاد بازسازی مناطق محروم کشور گفت: این اردوها با هدف آشنایی جوانان ونوجوانان با آموزه‌های دینی، آشنایی با احکام اسلام، نماز، حجاب، گفتار ورفتار و آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم جنگ نرم و آسیبهای فرهنگی انجام می‌شود.

همچنین بررسیهای بعمل آمده نشان داده مددجویان اثرات شرکت دربرنامه های جمعی را بسیارمؤثرتر ازحضور درکلاسها عنوان کرده وآن را درتقویت روحیه نشاط سایراعضای خانواده خود مؤثرقلمداد می کنند.