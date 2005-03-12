اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد گرگان با امام جمعه اين شهر ديدار كردند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در ابتداي اين ديدار دكتر رضا علي محسني رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان ضمن ارائه گزارش از وضعيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان از برنامه هاي آينده و همچنين طرح جامع توسعه علمي جهت ارتقاي كيفيت و خدمات آموزشي، پژوهشي و كسب رضايت مندي و تعميق ارزش هاي اسلامي كه شعار محوري رياست دانشگاه آزاد اسلامي است خبر داد.

در اين ديدار آيت الله نورمفيدي ضمن اشاره به اهميت علم و دانش در اسلام و تاكيد جهت فراهم سازي شرايط لازم براي اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي گرگان آرزوي توفيق كرد.