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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۵

اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد گرگان با امام جمعه اين شهر ديدار كردند

رئيس و معاونان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با آيت الله نورمفيدي نماينده مقام معظم رهبري در استان گلستان و امام جمعه گرگان ديدار كردند.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در ابتداي اين ديدار دكتر رضا علي محسني رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان ضمن ارائه گزارش از وضعيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان از برنامه هاي آينده و همچنين طرح جامع توسعه علمي جهت ارتقاي كيفيت و خدمات آموزشي، پژوهشي و كسب رضايت مندي و تعميق ارزش هاي اسلامي كه شعار محوري رياست دانشگاه آزاد اسلامي است خبر داد.

در اين ديدار آيت الله نورمفيدي ضمن اشاره به اهميت علم و دانش در اسلام و تاكيد جهت فراهم سازي شرايط لازم براي اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي گرگان آرزوي توفيق كرد.

کد مطلب 165217

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