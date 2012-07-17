آماده باش دستگاههای خدمات رسانی گرگان/ثبت 240 میلیمتر بارش در رامیان

[جعفر گرزین ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسبت به برقراری شیفت شبانه روزی در دستگاههای خدمات رسان اقدام شده تا آمادگی برای مقابله با بحرانهای احتمالی وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: بارندگی شدید بامداد امروز در شهرستان خسارت جانی و تلفات دام نداشته است و خسارت وارده در دست بررسی است.

وی عنوان کرد: خسارتهای زیرساختی، کشاورزی، جاده های روستایی در دست بررسی کارشناسی است و جلسه مسکن و شهرسازی برای بررسی خسارتهای مسکن نیز برگزار شد.

گرزین با بیان اینکه سیلاب در 15 روستاهای شهرستان خسارت مالی وارد کرده است، گفت: گروههای امدادی مشغول امدادرسانی در این مناط قهستند.

فرماندار گرگان بیان داشت: تقسیم بندی کارها صورت گرفت و دستگاههای مربوط شامل نیروی انتظامی، هلال احمر، مدیریت بحران و .. مشغول خدمات رسانی هستند.

خسارت سیل در علی آبادکتول

فرماندار علی آبادکتول از مرگ یک نفر بر اثر سیل بامداد روز جاری در شهرستان خبر داد.

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه بروز سیل موجب تخریب واحددهایی در روستای پیچک و برخی مناطق شهرستان شده است.

وی عنوان کرد: کار برآورد خسارتها ادامه دارد و گروهها مشغول امداد رسانی هستند.

کی پور از مرگ یک چوپان بر اثر سیلاب در شهرستان خبر داد و گفت: این فرد چوپان بر اثر بروز سیلاب جان خود را در حوزه شهرستان از دست داده است.

آبگرفتگی منازل روستای قرق

رضایی رئیس شورای قرق نیز گفت: بارندگی شددید موجب آبگرفتگی حدود 500 واحد مسکونی منطقه شده است.

وی خواهان تلاش ویژه و ارسال امدادرسای رسانی به روستاییان منطقه شد.

ثبت 240 میلی متر بارش در رامیان

رجبلو معاون فرماندار رامیان نیز میزان بارندگی دوشنبه شب تا بامداد روز سه شنبه در این شهرستان را 240 میلی متر اعلام کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان بارش خشارتهای زیادی به بخش کشاورزی، مسکونی و خودرو اشخاص وارد کرده است.

رجبلو بیان داشت: کار ارزیابی خسارتها و پاکسازی محیط ادامه دارد.

سیلاب بامداد سه شنبه در تمامی شهرستانهای گلستان خسارت وارد کرده است.