تصویب ادامه تحصیل کارمندان و تعطیلی پنجشنبه ها در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو امروز با همکاری 1100 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد که در کمیته مشاوران شاخه کارمندان دانشگاه آزاد، حضور یافتند ضوابط ادامه تحصیل کارکنان و تعطیلی پنجشنبه ها را به تصویب رساند که جزئیات آن به این شرح اعلام می شود:

فرهاد دانشجو در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها مواردی را از جمله مساوی شدن ساعات کاری کارمندان دانشگاه آزاد همانند ساعات کار کارمندان دانشگاه های دولتی پیشنهاد داد.

وی اظهار داشت: در صورتی پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شود که ساعت کاری کارمندان مساوی با دانشگاه‌های دولتی باشد و ساعات کاری پنجشنبه در طول 5 روز تقسیم شود، پنج‌شنبه و جمعه‌ها تعطیل می‌شود و واحدهایی که ضرورتا باید پنجشنبه‌ها نیرو داشته باشند، برای آنان اضافه‌کار در نظر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: تعطیلی روز پنجشنبه در دانشگاه آزاد با این شرایط از طریق رای‌گیری تصویب و مقرر شد تا از مهر ماه اجرایی شود.

دانشجو درباره بسته پیشنهادی ادامه تحصیل کارمندان دانشگاه آزاد به این موارد اشاره کرد: بصورت اصولی بخشنامه پیشین عدم ادامه تحصیل کارکنان در دانشگاه آزاد لغو می شود.

وی گفت: بر این اساس ادامه تحصیل کارمندان با استفاده از کمک‌هزینه 50درصدی، ادامه تحصیل بدون استفاده از کمک‌هزینه تحصیلی و بدون در نظر گرفتن میزان ادامه تحصیل تصویب شد و در نهایت اگر فردی متقاضی استفاده از کمک‌هزینه 50 درصدی باشد، هر واحد می‌تواند به 5 تا 10 درصد متقاضیان ادامه‌تحصیل بر اساس اولویت علمی مجوز ادامه تحصیل ارایه کند.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: ادامه تحصیل کارکنان با این شروط انجام می شود.

وی همچنین گفت: 5 تا 10 درصد کارکنانی که از نظر علمی در اولویت هستند می توانند از کمک هزینه تحصیلی استفاده کنند این مورد نیز با اکثریت آرا به تصویب نهایی رسید.

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو پس از پایان رای گیری خطاب به مخالفان اعلام کرد که این عده می توانند تا پیش از اجرایی شدن این قوانین نظرات خود را اعلام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره تعطیلی پنجشنبه ها و ادامه تحصیل کارکنان ضمن دریافت نظرات مخالفان و موافقان اعلام کرد که در بازه زمانی که قدرت دریافت نظرات را داشت تمام ایمیل ها و پیشنهادات کارکنان را در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها و ادامه تحصیل کارکنان دریافت و مطالعه کرده است.