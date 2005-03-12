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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۲۱

هجده برنامه ويديويي، وارد شبكه نمايش خانگي شدند

چنگيز خوان، بيدار مرده و 13 فيلم سينمايي ديگر در شبكه خانگي

شوراي صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويديويي در جلسه خود، براي هجده عنوان برنامه ويديويي پروانه نمايش ورورد به شبكه نمايش خانگي كشور را صادر كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: هجده عنوان برنامه ويديويي شامل فيلم هاي سينمايي و مستند ، محصول كشورهاي ايران ، آمريكا ، هندوستان ، كانادا و انگليس از سوي شوراي مذكور پروانه ورود به شبكه نمايش خانگي را دريافت كردند.

بنا به اين گزارش، عناوين فيلم هاي سينمايي ياد شده گرگ ، تيم دو نفره ، چنگيزخان ، زنجير، پرميان خوش ميان ، بيدارمرده ، هيولاي استخوان ، باراني ، قطارسريع اسيدكان ، شبي در ميستيك ، وحشت در سال 2070، بچه هاي نابغه ، سايه عقاب ، پيغام مي باشد.

همچنين فيلم هاي مستندي كه در اين مرحله مجوز ورود به شبكه نمايش خانگي در يافت كردند، يه فيلم  "دسته ايمان" ، "سواران ايل"(1) و "نور احكام" مي باشند. 

 

کد مطلب 165219

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