چنگيز خوان، بيدار مرده و 13 فيلم سينمايي ديگر در شبكه خانگي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: هجده عنوان برنامه ويديويي شامل فيلم هاي سينمايي و مستند ، محصول كشورهاي ايران ، آمريكا ، هندوستان ، كانادا و انگليس از سوي شوراي مذكور پروانه ورود به شبكه نمايش خانگي را دريافت كردند.

بنا به اين گزارش، عناوين فيلم هاي سينمايي ياد شده گرگ ، تيم دو نفره ، چنگيزخان ، زنجير، پرميان خوش ميان ، بيدارمرده ، هيولاي استخوان ، باراني ، قطارسريع اسيدكان ، شبي در ميستيك ، وحشت در سال 2070، بچه هاي نابغه ، سايه عقاب ، پيغام مي باشد.

همچنين فيلم هاي مستندي كه در اين مرحله مجوز ورود به شبكه نمايش خانگي در يافت كردند، يه فيلم "دسته ايمان" ، "سواران ايل"(1) و "نور احكام" مي باشند.