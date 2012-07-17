جشنواره کبدی دانش آموزان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کبدی دانش آموزان خراسان رضوی با همکاری هیئت کبدی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان برگزار شد.

این مسابقات با حضور 140ورزشکار در قالب 13 تیم از شهرستان های مختلف استان از 24 تا 26 تیرماه سال جاری در محل سالن ورزشی شهید نورالله کاظمیان مشهد در رده سنی نوجوانان برگزار شد.

بنا به این گزارش، تیم کبدی شهرستان کلات به مقام قهرمانی رسید، چناران به مقام دوم دست یافت و درگز و قوچان به طور مشترک سوم شدند.

گفتنی است، 35 نفر از برترین های این مسابقات از سوی کمیته فنی انتخاب و به المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور اعزام خواهند شد.

دعوت از بانوی تیرانداز خراسانی به اردوی آمادگی تیم ملی

ورزشکار بانوی خراسانی به اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی دعوت شد.

مینا احمدی، تیرانداز رشته تپانچه رده سنی جوانان از شهرستان سبزوار به اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی که از روز30 تیرماه تا 25 مردادماه امسال در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود، فراخوانده شد.

بنا به این گزارش، این اردو زیر نظر چابا جیوریک، سرمربی تیم ملی تپانچه به منظور آمادگی هر چه بیشتر ورزشکاران ملی پوش برگزار می شود.

برگزاری یک دوره کلاس تئوری مربیگری درجه 3 در سرخس

یک دوره کلاس تئوری مربیگری درجه 3 در رشته های مختلف در شهرستان سرخس در حال برگزاری است.

این کلاس آموزشی به صورت عمومی با حضور 35 نفر از روز 24 تیرماه شروع شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

بنا به این گزارش، پس از پایان کلاس مذکور، یک هفته امتحان برگزار می شود و شرکت کنندگان در صورت قبولی کارنامه تئوری مربیگری درجه 3 دریافت خواهند کرد.

آماده کسب مدال طلای مسابقات پارالمپیک 2012 لندن هستم

جودوکار کم بینای خراسان رضوی گفت: برای کسب مدال طلای مسابقات پارالمپیک 2012 لندن به آمادگی کامل رسیده ام.

حامد علیزاده اظهار داشت: تمرینات آمادگی خود را به منظور حضور هرچه پرقدرت در رقابت های پارالمپیک پیش رو هر روز به مدت 4 ساعت پیگیری می کنم.

علیزاده در مورد شرایط فعلی خود گفت: در مقایسه با مسابقات آسیایی گوانجو چین و مسابقات جهانی آنتالیا در وضعیت آمادگی بهتری قرار دارم و تمام تلاشم را برای تصاحب مدال طلای مسابقات پارالمپیک لندن خواهم کرد.

پیشرفت تیم کوهنوردی خراسان رضوی مستلزم جذب حامی مالی است

یک مربی کوهنوردی خراسان رضوی گفت: به منظور ایجاد انگیزه در ورزشکاران و پیشرفت تیم منتخب کوهنوردی استان می بایست از این تیم حمایت مالی صورت گیرد.

کامران رمضانپور اظهارکرد: اعضای این تیم در سال 87 برای صعود به قله چوآیو تبت، در سال 86 برای صعود به قله گاشربروم پاکستان و در سال 90 برای صعود به قله لوسته نپال تمرینات زیاد و طولانی مدتی انجام دادند که متاسفانه هر سه برنامه به دلیل مشکلات مالی لغو شد.

رمضانپور با بیان این که خراسان رضوی در راه اندازی تیم منتخب کوهنوردی در کشور پیشتاز است، اظهار داشت: کوهنوردان دیگر استانها با ایجاد تیم های استانی از حمایت مالی برخوردار شدند؛ ولی متاسفانه در خراسان رضوی مشکل حمایت مالی از تیم های ورزشی گریبانگیر تیم منتخب کوهنوردی استان نیز شده است.

کسب مقام سومی توسط بانوی خراسانی در مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور

ورزشکار خراسانی در مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان و در بخش بانوان موفق به کسب مقام سوم وزن چهارم این رقابت ها شد.

این مسابقات با حضور بیش از 300 ورزشکار دختر از 28 استان سراسر کشور در 8 وزن به میزبانی شهرستان کاشان برگزار شد و الناز شکوری در وزن 53 تا 57 کیلوگرم رقابت ها بعد از تکواندو کاران تیم های تهران الف و ب در جایگاه سوم قرار گرفت.

بنا به این گزارش، نفرات برتر این مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان به منظور اعزام به مسابقات جهانی دعوت می شوند.