مخالفت کشورهای شرق آسیا با پیشنهاد ایران/ پیشنهاد عربی ضد ایران

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین مباحث و پیشنهادات مطرح شده در نشست روز سه شنبه اعضای کمیته لیگ حرفه ای و مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا که در مقر این کنفدراسیون در کوالالامپور مالزی برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشست ساعت 9 صبح روز سه شنبه به وقت محلی در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تا ساعت 12 ادامه داشت که در آن من به اتفاق آقایان کفاشیان، عزیز محمدی، رحیمی و فتح الله زاده به نمایندگی از فدراسیون فوتبال ایران حاضر شده بودیم.

وی درهمین خصوص افزود: در این نشست پیشنهادات مختلف از سوی اعضای کمیته لیگ حرفه ای و مسابقات AFC که نمایندگان کشورهای مختلف عضو این کنفدراسیون هستند مطرح شد که ما نیز در این جلسه پیشنهادات خود را مطرح کردیم.

سرپرست کمیته مسابقات و سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص پیشنهادات مهمی که نمایندگان ایرانی در این نشست دادند، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات ما این بود که رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در روز آخر مرحله گروهی به طور همزمان برگزارشود و پیشنهاد دیگر ما در این رابطه این بود که مرحله حذفی رقابتها بلافاصله بعد از مرحله گروهی این رقابتها برگزار شود.

وی افزود: موضوع دیگری که ما بر آن تاکید داشتیم، تغییر در نحوه امتیاز دهی برای صدور مجوز پروانه حرفه ای باشگاهها بود که در این خصوص اعضای کشورهای مختلف پیشنهادات متفاوتی را ارائه دادند و در این راستا پیشنهاد دادیم که تنبیه باشگاهی که یک آیتم مدنظر حرفه ای را ندارد با جریمه باشگاهی که چند آیتم مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را ندارد یکسان نباشد.

بهروان در مورد دو موضوع مهمی که اکثر اعضا بر روی آن اتفاق نظر داشتند، گفت: خیلی از اعضا اتفاق نظر داشتند که امکاناتی که به ورزشگاهها اختصاص دارد بیشتر شده و همچنین امتیازات مربوط به سطح فنی لیگ یک کشور نیز افزایش پیدا کند. که مورد اول مطرح شده به نفع فوتبال ایران و مورد دوم به ضرر ما خواهد بود.

اما نکاتی که در گفتگوی سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با خبرنگار مهر جلب توجه می کرد، پیشنهادات اکثر اعضای کشورهای عربی در این نشست بود که مهمترین این پیشنهادات به ضرر فوتبال ایران است، وی دراین خصوص تاکید کرد: پیشنهادی که برخی از کشورهای عربی داده بودند کنار گذاشتن باشگاههایی است که ورزشگاه های آنها حتی یک مورد آیتم های مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را نداشته باشند. پیشنهاد دیگری که مطرح شد و اکثر اعضای مطرح کننده آن نمایندگان کشورهای عربی بودند کاهش امتیاز مربوط به تعداد حضور تماشاگران یک تیم در ورزشگاه بود که این موضوع بلافاصله مورد مخالفت ما قرار گرفت.

وی تاکید کرد: یکی از پیشنهاداتی که ما دادیم و بلافاصله مورد مخالفت نمایندگان کشورهای شرق آسیا قرار گرفت همزمانی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با اروپا بود.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: قرار است بعدازظهر چهارشنبه هیات رئیسه کمیته مسابقات و لیگ حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص پیشنهاداتی که در نشست امروز توسط اعضای مختلف مطرح شد، تصمیم گیری کند که کفاشیان نیز به عنوان یکی از اعضا در آن جلسه حاضر خواهد بود.

بهروان خاطر نشان کرد: ضمن اینکه در خصوص درخواست کتبی ما از کمیته لیگ حرفه ای و مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حذف رقابتهای جام حذفی که در نشست امروز نیز مطرح شد، اعضای این هیات بعد از نشست روز چهارشنبه ، نظر رسمی خود را اعلام می کنند البته من در رابطه با این موضوع به کفاشیان پیشنهاد داده ام که با یک برنامه ریزی درست تحت هر شرایطی رقابتهای جام حذفی را برگزار کنیم.