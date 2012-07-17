ایران پرچمدار مبارزه با اعتیاد در دنیا/ایجاد زمینه اشتغال برای پنج درصد از بهبود یافتگان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر سه شنبه در همایش بزرگ چهار هزار نفری بهبود یافتگان از مواد مخدر در استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص کاهش آمار اعتیاد و مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور صورت گرفته است و امروزه ایران اسلامی به عنوان پرچمدار مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در دنیا شناخته می شود.

وی به بحران های اساسی که در حال حاضر جهان را در بر گرفته اشاره کرد و افزود: رشد بی رویه جمعیت، نابودی محیط زیست، تهدیدات هسته ای و معضل اعتیاد چهار بحران جدی است که جهان را با خطر رو به رو می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال پاکسازی دنیا از مواد مخدر است، ادامه داد: ایران با دارا بودن هزار و 500 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که 85 درصد کشت مواد مخدر سنتی دنیا در آن صورت می گیرد موفق شده است سالیانه 30 تا 40 درصد مواد مخدر قاچاق شده از مرزهای کشور را کشف و از توزیع آن در جهان جلوگیری کند.

مرگ روزانه 10 نفر بر اثر سو مصرف مواد مخدر

حسن زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 میلیون معتاد در سطح کشور وجود دارد، یادآور شد: متاسفانه به طور میانگین روزانه 10 نفر بر اثر سو مصرف مواد مخدر و استفاده از مواد ناخالص جان خود را در ایران از دست می دهند.

وی در ادامه گفت: سیاست دشمنان نظام و انقلاب اسلامی بر اساس تبدیل مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی برنامه ریزی شده است تا بیش از این جوانان را به کام اعتیاد و مرگ بکشاند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به وضعیت مواد مخدر در استان کردستان اشاره کرد و افزود: کردستان تنها استانی است که طی سال گذشته بر اثر سو مصرف مواد مخدر و استفاده از مواد صنعتی و ناخالص در کشور کشته نداشته است و یکی از استان های سفید کشور بر اساس وضعیت اعتیاد است.

حسن زاده اظهار داشت: در سال 90 بیش از هزار و 925 عملیات پاکسازی توسط نیروهای انتظامی استان کردستان صورت گرفت و هزار و 562 نفر خرده فروش در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 30 درصد زندانیان استان کردستان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند و در سال گذشته 300 هزار پرونده در این راستا تشکیل و در مراجع قضایی استان بررسی شد.

برای پنج درصد از بهبود یافتگان اشتغالزایی می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات دولت برای بازگشت معتادان پس از ترک به جامعه اشاره کرد و گفت: زمینه ایجاد اشتغال برای پنج درصد از بهبود یافتگان فراهم می شود.

حسن زاده افزود: باید به معتادان به دیده یک فرد بیمار نگاه کرد و از طرد کردن آنان در جامعه و میان خانواده جلوگیری کرد و در این راستا دولت و سازمان های مردم نهاد می توانند با فرهنگ سازی میان مردم و ایجاد زمینه های اشتغال برای بهبود یافتگان شرایط بازگشت آنان را به زندگی سعادتمند فراهم کنند.

وی برگزاری برنامه های آموزشی را برای معتادان در حال ترک و افرادی که در رابطه با مواد مخدر در زندان ها به سر می برند را یکی از راهکارهای عملی و اساسی برای جلوگیری از بازگشت آنان به سوی مواد مخدر پس از آزادی و بهبود یافتن عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: اداره کل زندان های استان کردستان خوشبختانه طی چند سال اخیر برنامه های آموزشی مدونی را در راستای حرفه آموزشی زندانیان اجرا کرده است و مسئولان امر در تلاش هستند با آموزش های کاربردی زمینه به حداقل رسیدن آمار جمعیت کیفیری در رابطه با مواد مخدر در زندان ها را فراهم کنند.

همایش بزرگ چهار هزار نفری بهبود یافتگان استان کردستان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، فرمانداران شهرستان های تابعه استان، اعضای شورای شهر، مدیران کل و مسئولان اجرایی کردستان در سالن آزادی سنندج برگزار شد.

نکته قابل توجه در این جشن بزرگ حضور کمتر از هزار نفر در همایش بزرگ چهار هزار نفری بهبود یافتگان استان کردستان بود.

گفتنی است اجرای حرکات رزمی توسط کاراته کاران نوجوان، ورزش های باستانی و پهلوانی، اجرای رقص کردی و برپایی نمایشگاهی از صنایع دستی زندانیان و بهبود یافتگان از برنامه های جنبی این همایش بود.