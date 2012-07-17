خوابگاههای خودگردان خصوصی از اول مهرماه حذف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز در اختتامیه اولین نشست سراسری هماهنگی تشکل های دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی افزود: روی خوابگاههای خودگردانی که از طرف منابع خصوصی ثبت شده اند، نظارتی وجود ندارد و از اول مهرماه 91 این خوابگاهها حذف می شوند.
وی افزود: خوابگاههای خودگردانی که دارای شناسنامه باشند تحت نظارت دانشگاهها هستند و در غیر این صورت در اختیار منابع خصوصی بوده و نظارتی بر آنها نیست.
ملاباشی خاطرنشان کرد: وقتی کشور در حال اجرای هدفمندی یارانه ها است، دانشگاهیان باید بدانند که چه اتفاقی در کشور انجام می شود و چه کاری باید در این خصوص صورت گیرد.
وی گفت: قبول داریم خدمات رفاهی در دانشگاهها هم اکنون پایین است اما شدت آن زیاد نیست. برای افزایش کیفیت، افزایش قیمت مدنظر نبوده بلکه افزایش قیمت برای حفظ کیفیت بوده است.
نظر شما