خوابگاههای خودگردان خصوصی از اول مهرماه حذف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمود ملاباشی امروز در اختتامیه اولین نشست سراسری هماهنگی تشکل های دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی افزود: روی خوابگاههای خودگردانی که از طرف منابع خصوصی ثبت شده اند، نظارتی وجود ندارد و از اول مهرماه 91 این خوابگاهها حذف می شوند.

وی افزود: خوابگاههای خودگردانی که دارای شناسنامه باشند تحت نظارت دانشگاهها هستند و در غیر این صورت در اختیار منابع خصوصی بوده و نظارتی بر آنها نیست.

ملاباشی خاطرنشان کرد: وقتی کشور در حال اجرای هدفمندی یارانه ها است، ‌دانشگاهیان باید بدانند که چه اتفاقی در کشور انجام می شود و چه کاری باید در این خصوص صورت گیرد.

وی گفت: قبول داریم خدمات رفاهی در دانشگاهها هم اکنون پایین است اما شدت آن زیاد نیست. برای افزایش کیفیت، ‌افزایش قیمت مدنظر نبوده بلکه افزایش قیمت برای حفظ کیفیت بوده است.