مهدی امیریان دبیر تشکیل دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه نشست شورای عمومی تشکل متبوعش از امروز بعد از ظهر در دانشگاه الزهرا برگزار می شود، افزود: امروز بعد از ظهر نشست تشکیلاتی شورای عمومی تشکیل می شود و فردا 2 میزگرد اقتصادی با حضور دکتر پژوهان و محمد خوش چهره و محمد باقر نوبخت و جعفر قادری تشکیل خواهد شد.

امیریان در ادامه عنوان این دو میزگرد جداگانه اقتصادی را "بررسی مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای لازم برای مرتفع شدن آن" عنوان کرد.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت همچنین اظهار داشت: در جلسه فردا نشست پرسش و پاسخ با عنوان آخرین وضعیت تحولات منطقه و با حضور یکی از کارشناسان مسائل بین المللی برگزار می شود.

امیریان با بیان اینکه بنا بود این نشست با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شود، گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت اعم از وزیران اقتصاد، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی دعوت تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را برای حضور در این نشست دانشجویی نپذیرفتند.