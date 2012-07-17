برتری قم برابر فارس گام بلندی برای صعود به لیگ برتر تیراندازی بود

محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به تمرینات بسیار خوبی که پیش بینی شده بود و انگیزه بالای نفرات اعزامی، تیم قم رقابت خود برای صعود به لیگ برتر تیراندازی باشگاه‌های کشور را با برتری مقابل فارس آغاز کرد.

وی تصریح کرد: نخستین نتیجه از حضور در فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی آقایان باشگاه‌های کشور در گام نخست با برد مقابل تیم پر قدرت هیئت تیراندازی استان فارس برای تیراندازان قمی استارت خورد که نوید بخش موفقیت های دیگر در لیگ امسال است.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم یاد آور شد: شروع مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه های کشور بر اساس تقویم فدراسیون به صورت همزمان بود و خوشبختانه در گام نخست تیم اعزامی هیت تیراندازی استان قم با اقتدار تیم فارس را پشت سر گذاشت تا به جمع مدعیان قهرمانی و تیم های مدعی صعود به لیگ برتر تیراندازی کشور بپیوندد.



متقیان نژاد در ادامه با اشاره به نتایج هفته نخست از فصل جدید پیکارهای لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه های کشور، افزود: هفته نخست از ششمین دوره مسابقات تیراندازی لیگ دسته یک باشگاههای کشور با برگزاری هشت دیدار به انجام رسید.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم با اشاره به نتایج رقابت های بخش انفرادی رشته تفنگ این مرحله از مسابقات، اضافه کرد: در بخش انفرادی تفنگ مهدی جعفری پویا از سیستان و بلوچستان با 593 امتیاز به مقام نخست دست یافت، در حالی که عباس کریمی از خوزستان با 578 امتیاز و علیرضا خموشی از سیستان و بلوچستان با 571 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.



متقیان نژاد همچنین با مروری بر نتایج بخش انفرادی رشته تپانچه بادی، افزود: در بخش انفرادی تپانچه بادی، علی گلوی از سیستان و بلوچستان با 574 امتیاز به مقام نخست دست یافت و علی کریم پور از خوزستان با 565 امتیاز و محمدعلی پساویده از البرز با 564 امتیاز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

نتایج تیمی تفنگ :



هیئت سیستان و بلوچستان 1727 – دانشگاه علوم انتظامی 1681

هیئت فارس 1639 – هیئت قم 1645

هیئت اردبیل 1694 – هیئت البرز 1673

هیئت قزوین 1686 – هیئت خوزستان 1710

نتایج تیمی تپانچه :



هیئت سیستان و بلوچستان 1644 – دانشگاه علوم انتظامی 1622

هیئت فارس 1624 – هیئت قم 1644

هیئت اردبیل 1674 – هیئت البرز 1674

هیئت قزوین 1650 – هیئت خوزستان 1604

امتیازهای تیم تپانچه بادی هیئت تیراندازی قم:



1-محمود جعفرغفار 560

2-امیرحسین متوسل 550

3-علی محمدی 538

امتیازهای تیم تفنگ بادی هیئت تیراندازی قم:



1-محمد ستاری 559

2-هادی غره باقی 562

3-میثاق باقری 525