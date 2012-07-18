  1. اقتصاد
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

انجام اقدامات گسترده برای کنترل مصرف آب/ محدودیت منابع آب تجدیدپذیر

انجام اقدامات گسترده برای کنترل مصرف آب/ محدودیت منابع آب تجدیدپذیر

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در بخش تقاضا و مصرف آب باید اقدامات گسترده ای صورت بگیرد، بر لزوم مصرف بهینه از سوی مردم تاکید کرد.

مجید نامجو در گفتگو با مهر استفاده از تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب در کشور را دارای اهمیت بسیار زیادی دانست و گفت: اجرای طرح های فاضلاب نه تنها غیرضروری تلقی نمی شود، بلکه از جمله الزامات مهم شهرنشینی است.

وزیر نیرو، اظهار داشت: توجه به بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب از جمله وظایف بسیار مهم شرکت های آبفا است.

نامجو با تاکید بر اینکه استفاده درست از پساب به دست آمده از تصفیه خانه فاضلاب در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت نیاز به برنامه ریزی دقیق و خوبی دارد، افزود: تکمیل بهره برداری از تاسیساتی که میلیاردها ریال هزینه در برداشته است، امری ضروری است.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر در کشور، گفت: کشور ما از نظر برخورداری از منابع آب تجدید پذیر در میان کشورهای کم آب قرار دارد و موضوع آب به نحوی پیش می رود که ما باید بیش از گذشته به اهمیت آن توجه کنیم.

وزیر نیرو در خصوص صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: در بخش مصرف و تقاضا، اقدامات گسترده‌ای باید صورت بگیرد و مردم هم تلاش بیشتری در جهت مصرف بهینه داشته باشند.

کد مطلب 1652256

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